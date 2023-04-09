عدنان حسين: رمضان يجمع الأصدقاء في البطولات والمسابقات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تنتشر العديد من البطولات في شهر رمضان، منها مبادرات لتكريم اللاعبين الراحلين، والتي تترجم المعنى الحقيقي للأخوة والصداقة بين الأوفياء.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين يحرصون على التنظيم والمشاركة في مثل هذه البطولات اللاعب عدنان حسين، الذي نظم على مدار أكثر من عام بطولة تحمل اسم شقيقه خالد، رحمه الله، وبطولة أخرى باسم صديقهما في الملاعب مراد البلوشي.

إضافة إلى المساهمة في العديد من البطولات التي تحمل رسائل هادفة في شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي وعدة جهات راعية.

ويرى عدنان حسين الذي لعب في صفوف أندية النصر وشباب الأهلي «الأهلي سابقاً» والوصل والإمارات وبني ياس وحتا والذيد، أنه كانت تربطه علاقة مميزة بشقيقه خالد الأكبر منه سناً الذي يعتبره القدوة والسند والذي كان يلعب في نادي النصر، وجمعتهما العديد من الملاعب والبطولات في شهر رمضان قبل وفاته.

لذلك حرص على تنظيم بطولة تحمل اسم شقيقه الراحل عرفاناً وتكريماً له بعد وفاته، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً بمشاركة العديد من الشباب رغم انطلاقتها المتواضعة من أمام البيت عبر منافسات كرة الطائرة ثم تطورها إلى ملاعب كرة القدم.

حادث مروري

وتحدث عدنان حسين عن بطولة أخرى أقيمت قبل نحو عامين باسم صديقهم مراد من المنطقة الشرقية، الذي كان يشاركهم اللعب في شهر رمضان لكنه تعرض لحادث مروري أودى بحياته، واتفق مع اثنين من أصدقائه على تنظيم بطولة تخليداً لذكرى صديقهم الراحل ودعوة عدد من أفراد عائلته للمشاركة في تتويج الفائزين.

ويرى عدنان أن شهر رمضان هو فرصة لالتقاء الأصدقاء عبر العديد من البطولات والمسابقات في الشهر الفضيل، حيث تعتبر كرة الطائرة إلى جانب كرة القدم من الألعاب التي تستهوي شريحة واسعة من الشباب، لكن المشهد تغير في السنوات الأخيرة بعد ميول الغالبية إلى لعبة البادل تنس، والتي تعتبر من أكثر الرياضات الحديثة شهرة بعد الإقبال الكبير عليها في الفترة الأخيرة سواء في الإمارات أو الخليج.

ويؤكد عدنان حسين أن شهر رمضان يعتبر حالة استثنائية في السنة مهما حاول اللاعب التقيد بالنظام الصحي والغذائي، لأن بعض الأكلات الشعبية لا يمكن مقاومتها في الشهر الفضيل مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على عملية التوازن كي يحافظ اللاعب على لياقته ونشاطه، خصوصاً أن الشخص يحتاج نحو 3 ساعات للهضم.

ويكشف عدنان حسين عن أن يوم المباراة في شهر رمضان يتناول اللاعب إفطاراً خفيفاً حسب خطة دكتور التغذية للفريق، مثل تناول المعكرونة الصحية والسلطة وبعض الأطباق الخفيفة والغنية في الوقت ذاته بالفيتامينات والمعادن القادرة على تزويد اللاعب بالطاقة الكافية لخوض المباراة.

ويذكر عدنان أنه بعد انتهاء التدريبات المسائية في النادي، يحرص على الذهاب سريعاً إلى مجالس الأصدقاء للعب «الورق» وتناول وجبة السحور، التي غالباً ما تكون عبارة عن أرز ودجاج.