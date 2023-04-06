عمر السالفة: أعوّض عائلتي عن أيام غيابي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستمتع عمر السالفة، العداء السابق في منتخب الإمارات، بقضاء أيام شهر رمضان المبارك، مع أفراد عائلته عقب اعتزاله وعمله إدارياً لألعاب القوى بنادي شباب الأهلي، بعد سنوات طويلة فرض عليه الغياب عن الدولة خلال أغلب أيام الشهر الفضيل، لظروف المعسكرات والمشاركات الخارجية.

وتعويضاً لأيام غيابه عن عائلته في رمضان، قرر السالفة عدم التخطيط للسفر إلى خارج الدولة خلال شهر رمضان، والحرص على الإفطار اليومي مع أفراد أسرته، وقضاء أيام هادئة يتناول فيها ما يرغب من طعام، بعد سنوات من ضغوط النظام الغذائي والتدريبات البدنية الشاقة.

ويتذكر عمر السالفة، أياماً من رمضان، قائلاً: «الألعاب الفردية تختلف في تدريباتها عن الألعاب الجماعية، ومن الممكن أن يخضع اللاعب للعديد من التدريبات الفردية، ولذا كان طبيعياً أن أتدرب خلال رمضان، على فترتين يومياً قبل وبعد الإفطار، وخاصة في المعسكرات الخارجية قبل البطولات المهمة، وقمت بهذا الأمر أكثر من مرة، ومنها خلال معسكرين خضعت لهما في المغرب وسوريا خلال رمضان».

مهمة

وتابع السالفة: «لم أكن أشعر بوجود مشكلة في التدريبات خلال رمضان، بل كنت أتفاءل بذلك، لأنني حققت إنجازات مهمة في مسيرتي الرياضية بعد رمضان مباشرة، ومنها الميدالية البرونزية في بطولة العالم العسكرية، وذهبيتا البطولة العربية وغرب آسيا، كما لم أكن أعاني كثيراً في اتباع نظام غذائي خاص، لأن طبيعة جسدي، لا تقبل الزيادة بسهولة، ولهذا أتناول ما أرغب من طعام».

وأوضح: «أنا أفضل بالتأكيد الأطعمة الإماراتية، ووقت الإفطار أتناول مع أرغب، وبعد صلاة العشاء، أقوم ببعض التدريبات الرياضية أو أذهب إلى الصالة الرياضية، للحفاظ على الجسد الرياضي واللياقة البدنية، أو ألعب مع أصدقائي مباريات كرة قدم أو كرة طائرة في ملاعب أمام البيت».

إنجازات

وتجدر الإشارة إلى أن مشوار عمر السالفة، يتضمن العديد من الإنجازات في عالم ألعاب القوى، والفوز بالعديد من الميداليات الذهبية في مرحلة الشباب، وذلك في بطولات العرب وآسيا وغربي آسيا، إلى جانب المركز السابع في بطولة العالم للشباب، وبرونزية بطولة آسيا، وعلى صعيد بطولات الرجال، حقق الميدالية الذهبية في بطولات الخليج، العرب، آسيا وغربي آسيا، وفضيتين في البطولات العربية، إلى جانب برونزية بطولة العالم العسكرية، وعلى الصعيد المحلي، ظل بطلاً طوال 8 سنوات للإمارات، في سباقي 100 و200 م عدواً، وحقق رقم التأهيل لبطولة العالم في برلين.