وديمة اليافعي: ثلاث محطات مهمة في حياتي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تعيش وديمة اليافعي لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، برنامجاً متنوعاً ومزدحماً في رمضان، يبدأ مبكراً وينتهي متأخراً، بين ثلاث محطات مهمة في حياتها؛ المنزل، الجامعة، وصالة الجوجيتسو، دون أن تجد صعوبة في الإيفاء بكل التزاماتها من واقع حرصها على وضع جدول مرتب لحياتها اليومية بشكل دائم.

تراويح

وقالت وديمة «22 عاماً» في دردشة رمضانية مع «البيان» إنها تستيقظ مبكراً في رمضان وتكون الجامعة وجهتها الأولى.

مشيرة إلى أنّ الدراسة لا تشكل ضغطاً عليها لأن إدارة الجامعة تراعي شهر رمضان وتقلّل المحاضرات، وتشير إلى أنها بعد العودة إلى المنزل تأخذ قسطاً من الراحة وتبدأ واجبها المنزلي بالدخول إلى المطبخ والإعداد للإفطار.

حيث تؤكد أنها تحرص على الطبخ بنفسها وبعد الإفطار تؤدي صلاة التراويح وتذهب إلى الصالة لأداء تدريبات الجوجيستو أو المشاركة في البطولات، حسب برنامج الاتحاد، وبعد العودة تعمل على مراجعة دروسها الجامعية والتحضير ليوم جديد.

برنامج

وتقول لاعبة منتخب الإمارات للجوجيستو، إن من ضمن برنامجها في رمضان قضاء الوقت مع الأهل، وأيضاً التقرب أكثر إلى الله، مؤكدة أن رمضان يعتبر فرصة يجب أن يستغلها كل فرد سواء في العبادات أو العادات الاجتماعية التي تزيد من الترابط والمحبة بين الناس.

مواجهات

وترى وديمة اليافعي في ممارسة الجوجيتسو خلال رمضان متعة كبيرة، الفتة إلى أنها لاتجد مشقة في التدريبات خاصة أنها تكون متناسبة مع الصيام ووفق أسس علمية، مشيرة إلى أن البعض ربما لايفضل التدريبات وخوض النزالات في رمضان لكنها لا تجد صعوبة في ذلك وتعتقد أنه شهر مناسب للرياضة وتراه الأفضل التدريبات والفائدة البدنية.

وعن موقف لا تنساه في شهر رمضان قالت إنها قبل ثلاثة أعوام أفطرت بسبب إحدى بطولات الجوجيتسو سهواً وليس عمداً، مشيرة إلى أنها في العادة تعيش أجواء المواجهات مبكراً وتستعد لها بشكل نفسي جيد، وقالت:

كنت أشارك في إحدى البطولات وتوجهت إلى الصالة قبل الإفطار، في الطريق توقفت وقمت بشراء بعض الأطعمة والمياه وأفطرت وتذكرت بعدها أني صائمة، حدث ذلك قبل وقت قليل من موعد الإفطار لذلك كان أمراً غريباً بالنسبة لي، لا أعرف حتى اليوم ماذا حدث وكيف أفطرت، لا يمكن أن أنسى ما حدث في هذا اليوم بالتأكيد.