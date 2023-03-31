فراس بالعربي: رمضان أجمل بوجود «أمي» في الإمارات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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واجه اللاعب التونسي محمد فراس بالعربي، محترف فريق عجمان، صعوبات كبيرة في اللعب أثناء ساعات الصيام خلال شهر رمضان، قبل حضوره للإمارات قبل 3 سنوات.

حينما كان يلعب في بلاده مع فريق مستقبل المرسى، ثم البنزرتي والنجم الساحلي، لا سيما والمباريات تبدأ في الساعة الثانية ظهراً، ورغم ذلك، كان يُصر على مواصلة الصيام، مهما بلغ به التعب.

واختلف الوضع كثيراً بعد انتقاله للعب في الإمارات، حيث يشعر بطقوس رائعة في الشهر الكريم، جعلته يحرص على أن تكون عائلته «الوالدة وإخوانه» معه يعيشون ذات الأجواء، بنكهة تونسية في دولة الإمارات.

عادات

يقول فراس بالعربي، الذي يُكمل عامه الـ 27 بعد شهرين، إنها السنة الثالثة على التوالي، يقضي فيها الشهر الكريم في دولة الإمارات، ويشعر كحال كل المقيمين، أنه في بلده تماماً، بل إن الطقوس والعادات الإماراتية، أصبحت جزءاً من برنامجه اليومي في شهر رمضان.

وشَرح برنامج يومه الرمضاني قائلاً: أقضي يومي في الشهر الكريم مثل كل اللاعبين، يبدأ البرنامج من صلاة الفجر، ثم الخلود للراحة والنوم حتى موعد صلاة الظهر، ثم قضاء بقية الوقت قبل الإفطار مع العائلة، خاصة أن الوالدة موجودة معي في رمضان.

وأحرص على أن تحضر من تونس للإمارات في هذا الشهر المبارك، وأستمتع معها ومع أشقائي كثيراً أثناء تحضيرها للطعام، وأحرص على مساعدتها، وبكل صراحة، يكون يومي رائعاً بهذه التفاصيل قبل الإفطار، في وجود الوالدة، التي أعجبت كثيراً بأجواء رمضان في الإمارات.

وجبات

ويشير إلى أنه اعتاد مع عائلته على المزج والتنويع في مائدة رمضان، بين الأطباق التونسية والإماراتية.

فالوالدة تحرص على طهي وتحضير الوجبات التونسية من جهة، والمسؤولين في نادي عجمان يحرصون من ناحية ثانية على إرسال الوجبات الإماراتية إلى منزله، وبعد الإفطار يرتاح قليلاً، قبل الذهاب للتمارين، ثم يعود للمنزل لقضاء بقية الوقت والسحور مع العائلة.

النشاط

ويقول بالعربي: استمرار لعب الكرة في رمضان، فيه بعض الصعوبات، نظراً إلى أن طبيعة اليوم تتغير، يكون فيها اللاعب في حالة سهر حتى الفجر، وينام في النهار.

ولكن بعد الأسبوع الأول والتعود على هذا الوضع، يصبح الأمر عادياً، وتمنى أن ينعم الجميع بالخير في الشهر الكريم، وأن يكون التوفيق حليف «عجمان»، وهو يخوض 4 مباريات مهمة في هذا الشهر المبارك، منها مرحلة العبور إلى نهائي كأس رئيس الدولة، والذهاب بعيداً في الدوري.