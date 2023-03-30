يوسف جابر: الصوم يمنعني من «صيد الأسماك»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف يوسف جابر لاعب شباب الأهلي، أنه لم يسبق أن لعب أي مباراة رسمية سواء محلية أم دولية أم قارية خلال نهار شهر رمضان المبارك.

مؤكداً أن ملاعب الكرة تشهد العديد من التغييرات المهمة خلال أيام هذا الشهر الفضيل، وهو ما يتطلب في المقابل، تعديلات جذرية على حياة لاعب الكرة الشخصية والرياضية، وأهمها بالنسبة له، تخليه عن صيد الأسماك، هوايته المفضلة.

وأوضح جابر: «هناك العديد من الأشياء التي تتغير في حياتي خلال شهر رمضان المبارك، وأهمها ساعات النوم والاستيقاظ، في ظل تأخر التدريبات والمباريات، لتقام عقب الإفطار بحوالي الساعتين، إلى جانب الحرص على الالتقاء مع الأسرة والأصدقاء، خصوصاً على وجبة الإفطار، وهو أمر يكون من الصعب الحفاظ عليه طوال أيام الشهر».

هواية

وأضاف: «أضطر إلى نقل إقامتي وعائلتي أغلب أيام شهر رمضان من أبوظبي إلى دبي، لصعوبة القيام برحلة يومية للتدريب والمباريات بين المدينتين بسبب الازدحام المروري خلال شهر رمضان، ومع هذا أحرص على الإفطار يوماً واحداً على الأقل مع العائلة في أبوظبي، وأحاول أن أتناول معهم في هذا اليوم، الثريد باللحم والسمبوسة، وهما من الأطعمة المفضلة لي».

وعن أبرز التغييرات الأخرى خلال شهر رمضان المبارك في حياة لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني الأول، قال: «لعل من أبرز التغييرات، توقفي تماماً عن ممارسة هوايتي في صيد الأسماك، لأنني لا أستطيع الإبحار للصيد خلال نهار رمضان، بسبب الصيام، وبالطبع الصيد ليلاً صعب لارتباطي بالتدريبات والمباريات، كما أنني لا أفضل الصيد ليلاً».

ترتيبات

وتحدث يوسف جابر، عن ترتيبات التدريبات وخوض المباريات بعد الإفطار، قائلاً: «لاعبو الكرة يحرصون خلال أيام شهر رمضان، على عدم الإفراط في تناول الطعام في الإفطار، لتجنب تأثير ذلك سلبياً على أدائهم، وخصوصاً يوم المباراة، والذي نقوم فيه بتناول وجبة خفيفة، ونشرب الكثير من السوائل، وبعضنا وأنا منهم، نتناول وجبة كاملة بعد المباراة، ونعتبره اليوم المسموح فيه بتجاوز النظام الغذائي».

وعن أبرز ذكرياته الرياضية عن شهر رمضان المبارك، قال يوسف جابر:

«أبرز ما أتذكره من هذا الشهر الكريم، أنني لم يسبق أن لعبت أي مباريات رسمية سواء محلية أم قارية أم دولية في نهار رمضان، رغم مسيرتي الطويلة في الملاعب، وجميع مشاركاتي كانت بعد الإفطار، ولكني خضعت لعدد من التدريبات نهاراً في هذا الشهر، وهو أمر شديد الصعوبة، ويمكن أن تتخيل الوضع الصعب الذي يمكن أن تعيشه إذا لعبت نهاراً».