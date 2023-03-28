فواز عوانة: أعشق «الثريد» و«السمبوسة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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لا يفضل العديد من اللاعبين الخروج كثيراً من البيت في شهر رمضان، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، من بينهم اللاعب فواز عوانة نجم وقائد فريق بني ياس، الذي يقضي معظم أوقاته خلال الشهر الفضيل مع أسرته وأهله في المنزل، والتركيز على العبادات وقراءة القرآن مع الالتزام بالنظام الغذائي والتدريبات اليومية قبل الإفطار.

فواز عوانة الذي يحرص على الالتزام بنظام غذائي صارم، إلا أنه قد لا يقاوم الأكلتين الشعبيتين «الثريد والسمبوسة» المفضلتين لديه في رمضان، ولكنه لا يكثر من تناولهما من أجل الحفاظ على وزنه ولياقته البدنية، مبيناً أن التدريبات وخوض المباريات مع الفريق تفرض نظاماً معيناً على لاعب كرة القدم يجب اتباعه، وضرورة تنظيم وقته ما بين التدريبات والعبادات وقضاء الوقت مع الأهل في أجواء رمضان المميزة. تحدث عوانة عن يومياته في رمضان قائلاً: «أسعى للحصول على قدر كاف من النوم خلال الشهر الفضيل، ولكن على فترات متقطعة، وأتناول وجبة السحور قبل النوم، ثم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في موعدها، والعودة مرة أخرى للنوم لبضع ساعات، ثم في الصباح الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة، وقضاء الوقت مع أبنائي والأسرة في المنزل».

تمرينات رياضية

ويحرص نجم بني ياس على أداء بعض التمرينات في المنزل قبل الإفطار، وبعد ذلك صلاة التراويح في حال كان موعد التدريب في النادي بعد صلاة التراويح، إذا كان رمضان خلال الموسم الكروي كما هو الحال هذا العام، وعقب الانتهاء من المران اليومي وخوض المباريات، يعود مرة أخرى لقضاء الوقت مع الأهل.

أكلات مفضلة

وعن الأكلات المفضلة له في رمضان قال: «لا أكثر من الأكل، ولكني أحب الثريد جداً والسمبوسة بالجبن، إلا أنني لا أستطيع تناول الكثير منهما من أجل التدريبات والمباريات»، مشدداً على أهمية التزام لاعب الكرة بوجباته الغذائية وتنويعها، وأن تكون وجبات صحية للحفاظ على اللياقة البدنية، وأضاف مازحاً: «لو ما كنا نلعب كرة القدم لأكلت كل شيء». وأشار إلى أن الجميع ينتظر الشهر الفضيل لما له من أجواء دينية وروحانية يحرص خلالها على التقرب من الله تعالى.

مواقف طريفة

وعن أبرز المواقف التي يتذكرها في شهر رمضان أوضح: «هناك الكثير من المواقف الطريفة والتي تحدث خلال «لمة» الأهل والأصدقاء، خصوصاً أن معظم أوقات السنة قد لا تلتقي بالكثير من الأقارب بحكم الانشغال في العمل، ولكن في رمضان الجميع متواجد على مائدة الإفطار، ولذلك ننتظر قدوم الشهر الكريم بفارغ الصبر لمثل هذه التجمعات، خاصة وأني لا أحب الخروج كثيراً في رمضان».