بندر الأحبابي: أهوى «البادل» و«الطائرة»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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رغم ارتباطه الكبير بالساحرة المستديرة، خاصة في ظل منافسة فريقه على لقب مسابقة دوري المحترفين في الإمارات، إلا أن اللاعب بندر الأحبابي نجم العين، يرى أن شهر رمضان المبارك فرصة مثالية للعبادة والتقرب أكثر إلى الله تعالى مهما كانت الظروف، حيث يحتاج اللاعب في شهر رمضان إلى تنظيم وقته لقضاء واجباته على أكمل وجه سواء مع النادي أو مع الأسرة.

الأحبابي يبدأ يومه في شهر رمضان بصلاة الفجر ثم تلاوة القرآن، وقبل الإفطار بنحو ساعتين يمارس التدريبات في المنزل حتى موعد آذان المغرب، وبعد الإفطار يتوجه إلى النادي باستثناء الأيام التي تخلو من التدريب أو المباريات، حينها ينتهز الفرصة لزيارة الأهل والأقارب والإفطار مع العائلة أو مرافقة الأصدقاء للعب الكرة الطائرة أو البادل تنس.

عادات

بالعودة إلى الوراء والحديث عن بدايات الصيام، قال الأحبابي إنه لا يتذكر التاريخ بالتحديد، لكنه كان صغيراً، ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع عن الصيام، وكذلك عاداته خلال الشهر الفضيل لم تتغير منذ أن بدأ مشواره مع كرة القدم، فهو ينتهز أية فرصة ليكون قريباً من الأهل والعائلة لأن زحمة الموسم من تمارين ومباريات قد تبعده أحياناً لفترات طويلة عنهم، لذلك يحرص على الإفطار معهم دائماً، وكذلك لا ينسى الأصدقاء والمعارف في حال لم يكن هناك التزام نحو النادي.

شهر العبادة

ومن أهم الأشياء التي يحرص عليها الأحبابي، أداء الصلوات في وقتها، خصوصاً صلاة الفجر، وتلاوة القرآن الكريم واستثمار شهر رمضان المبارك في العبادة والتقرب أكثر إلى الله جل وعلا، ويسعى خلالها لجمع أكبر قدر من الحسنات، إذ لا يميل للخروج من المنزل في هذا الشهر لوجهة غير النادي، ويفضل القراءة وأحياناً متابعة الأفلام، وقد يخرج في بعض الأوقات مع الأصدقاء للعب الكرة الطائرة أو البادل تنس، أو تنفيذ أي برنامج مفيد، حتى لو كان مجرد تبادل الأفكار والحديث عن ذكريات الطفولة.

مواقف

وعن أبرز المواقف التي تعرض لها خلال شهر رمضان، قال إن ذاكرته لا تسعفه ولكنه يحرص دائماً على الجلوس في المنزل أو بجوار الأهل خلال شهر رمضان ولذلك لا يتذكر أنه تعرض لأي موقف، مبيناً أن مثل هذا المواقف غالباً تحدث في الخارج سواء في الأسواق أو المولات، وهو لا يميل للخروج من المنزل خلال شهر رمضان إلا للنادي أو الأهل أو مع الأصدقاء. وتوجه الأحبابي بخالص التهاني لجميع الرياضيين، لاعبين وإدارات وجماهير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير.