حبيب الفردان: السهر عدوي

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يميل البعض إلى السهر حتى ساعات متأخرة في شهر رمضان المبارك، لكن حبيب الفردان، لاعب فريق اتحاد كلباء ضد السهر في هذا الشهر الفضيل، لما في السهر من أضرار على الإنسان قد تؤثر سلباً، خاصة في اللاعب أو الرياضي.

الفردان الذي ينتظر حُلول شهر رمضان بفارغ الصبر لما فيه من فوائد جسدية ونفسية وأجواء استثنائية، كشف عن برنامجه طوال أيام الشهر الفضيل، خاصة أنه يختلف عن سواه من الشهور، إذ يبتعد عن السهر الذي وصفه بأنه عدو اللاعب، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على أن يوجد أول أيام الشهر الفضيل في بيت العائلة الكبير وتناول الإفطار مع الأسرة، وشرب كمية كافية من السوائل.

نصائح

وتحدث الفردان عن برنامجه التدريبي في ظل خوض المباريات، وقال: بالتأكيد الوضع في رمضان يبدو مختلفاً مع خوض التدريبات والمباريات في المساء.

ولذلك أرى بأن وضعية ما قبل رمضان يجب أن تتغير، ولا أنسى ساعات النوم التي ستكون مختلفة أيضاً ويجب تعويضها حتى لا يفقد الجسم توازنه، خصوصاً وأن السهر المفرط يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية تؤدي بالتأكيد إلى تراجع مستوى اللاعب فنياً، فنحن اللاعبين مطالبون بتركيز مضاعف خلال المباريات التي تقام في الأيام الأولى من شهر رمضان.

برنامج غذائي

ومن أهم النقاط التي شدد عليها الفردان، ضرورة تناول الطعام باتزان وعدم الإفراط في ذلك حتى لا يصاب الجسم بالتخمة ويختل البرنامج الغذائي جراء الإفراط في الأكل خلال وجبتي الإفطار والسحور.

حيث يميل للإكثار من شرب السوائل والعصائر ليلاً لتعويض ساعات الصيام المتواصل نهاراً والذي يستمر لنحو 14 ساعة.

لذلك يرى أن على اللاعب زيادة السوائل حتى لا يُصاب الجسم بالجفاف، وحتى يكون هناك توازن لبقية وظائف الجسم، مما يدفعه لشرب كمية كافية من الماء ليلاً.

مباريات

وتنتظر الفردان مباريات مهمة مع فريقه اتحاد كلباء خلال شهر رمضان الحالي، يسعى من خلالها إلى تقديم المستوى المطلوب والمساهمة في تحقيق الفوز للمباريات المتبقية خلال دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيخوض «النمور» 3 مباريات على أقل تقدير خلال شهر رمضان أمام النصر وبني ياس وعجمان.

ويشعر الفردان بالرضا عما قدمه الفريق حتى الآن خلال الموسم الحالي، لكنه يتمنى إنهاء فريقه المسابقة هذا الموسم بمراكز متقدمة.