ماجد ناصر: علاقتي رائعة بـ «أم علي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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«انتظر الشهر الكريم بفارغ الصبر، حيث روعة الأجواء الروحانية والابتهالات وصلاة التراويح وتجمع الأهل. خصوصية شهر رمضان المبارك ليس لها مثيل»، تلك كانت كلمات ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، الذي واصل ترحابه بالشهر الفضيل قائلاً: تحضيرات رمضان تغير أسلوب حياتي طوال 30 يوماً ما بين «ونسة» العائلة وبرنامج التدريب، وواصل «قلب الأسد»: «في اليوم الأول أتناول الإفطارمع عائلتي الكبيرة، وأتخلى عن نظامي الغذائي كاملاً، وأسمح للشهية بتناول كل ما لذ وطاب. (يضحك) مرحباً بالبرياني والهريس والسمبوسة وأم علي واللقيمات، مرحباً بأطيب إفطار مع أجمل عائلة، للأمانة من جمال المائدة أكل إفطار شخصين في هذا اليوم».

نظام

واستمر «قلب الأسد»: «بعد تجاوز اليوم الأول، أعود إلى نظام غذائي محدد للحفاظ على الوزن، مع السماح بتجاوز هذا النظام مساء يوم المباراة لأتناول البرياني واللقيمات وأم علي، إلا أنني أحرص قبل رمضان بفترة طويلة على تخفيض وزني من 3 إلى 4 كيلوجرامات، حتى أضمن أن أبقى خلال وبعد الشهر المبارك، وأنا في نفس وزني تماماً، لأن حارس المرمى، يحتاج دائماً إلى الحفاظ على وزنه الطبيعي دون أي زيادة ولا حتى جرامات قليلة، عكس باقي زملائه الآخرين في الملعب».

واستعرض ماجد ناصر، تغييرات أخرى مهمة تحدث في حياته خلال رمضان، قائلاً: «يفرض علي دوامي، النوم والاستيقاظ مبكراً طوال العام، وهو أمر صعب خلال شهر رمضان المبارك، لأن التدريبات اليومية تبدأ في التاسعة مساءً، وتتجاوز الساعتين، وبالتالي من الصعب أن أحافظ على النوم والاستيقاظ مبكراً لظروف الدوام حال استمرار إقامتي في بيتي بالفجيرة». وأكمل حارس شباب الأهلي: «يضطرني التغيير الكبير على مواعيد التدريبات والمباريات، إلى الانتقال بعائلتي الصغيرة للإقامة في بيتي الثاني بدبي طوال شهر رمضان، على أن أقوم بالإفطار مع عائلتي في الفجيرة في الأيام التي نحصل فيها على إجازة من التدريبات، وتتوافق مع إجازات العمل، وهو الأمر الذي أقوم به منذ سنوات طويلة من حياتي الرياضية».

تدريبات

وأوضح: «بالتأكيد يكون التغيير صعباً في الأسبوع الأول، وخاصة في ظل التدريبات المتأخرة بعد الإفطار، إذ يكون الجسم أكثر ثقلاً وخمولاً، ولكن يبدأ لاعب الكرة في التعود على هذا الأمر تدريجياً، ويتحول الأمر إلى شيء طبيعي وروتيني في الأيام التالية، ولذا عادة ما نرى تغييرات على أداء بعض اللاعبين بسبب الصيام، وبالتالي ربما تتأثر مستويات عدد من الفرق سلبياً».