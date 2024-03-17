مركز دبي لمعالجة النفايات منظومة صديقة للبيئة

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبرز «مركز دبي لمعالجة النفايات» جهود دبي في توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتأكيد سلامة البيئة وضمان استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويعدّ المركز ركيزة أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامة، باعتباره يوفر حلاً بديلاً ومستداماً وآمناً للتخلص من النفايات، ومورداً للطاقة النظيفة.

ويسهم المركز في تعزيز إسهام دبي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يساعد على تحقيق الخطط التي حددتها بلدية دبي بغية تقليل كمية النفايات الصلبة، التي تُنقل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة، في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة.

ويعكس المركز جهود إمارة دبي السباقة في توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، وذلك عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في تجسيدٍ عملي لنموذج الاقتصاد الدائري، تماشياً مع الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة.

ويترجم سعي إمارة دبي بأن تكون سباقة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة بغية الحد من كمية النفايات الصلبة، وتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة.

ويعد مشروع المركز الأضخم من حيث الاستطاعة التشغيلية، حيث سيعالج قرابة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً لتحويلها إلى طاقة متجددة، بما يولد طاقة كهربائية تعادل احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية. ومع اكتمال مراحله يعالج المركز نحو 5666 طناً من نفايات البلدية الصلبة، التي تنتجها الإمارة يومياً.

ومن المقرر أن تغذي الطاقة المتجددة الناتجة عن معالجة النفايات، شبكة الكهرباء المحلية بنحو 215 ميغاواط في الساعة من الطاقة النظيفة، ما يعني أنه سيعالج 45 % من حجم نفايات البلدية الحالي في الإمارة.

وبدأت عملية التشغيل المبدئي للمركز في مطلع عام 2023 بطاقة تشغيلية نسبتها 40 % من طاقته الكلية، من خلال بدء تشغيل خطي حرق من أصل 5 خطوط، وسيتم في هذه المرحلة استقبال حوالي 2000 طن من النفايات الصلبة وإنتاج ما يقارب من 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة.

قدرة استيعابية

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات، نحو 1.912 مليون طن سنوياً، وتشمل آلية العمل في المشروع، جمع النفايات بواسطة الشاحنات، ونقلها إلى مركز دبي لمعالجة النفايات.

حيث سيتم استقبال 1000 شاحنة يومياً، ما سيمكن المركز من استيعاب 88 شاحنة في الساعة. ويضم المركز 5 خطوط حرق، لضمان حرق 5666 طناً من النفايات يومياً، وستنتج المخلفات المحترقة 1000 طن من رماد القاع، والذي سيتم إعادة تدويره، واستخدامه في مشاريع البنية التحتية.

وطورت بلدية دبي خطة استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي خلال العقدين المقبلين، إذ تهدف البلدية إلى توفير بيئة مستدامة لسكان الإمارة وزوارها وفق أرقى المعايير العالمية.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.