«الشراع» أذكى مبنى حكومي صفري الطاقة عالمياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

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عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لا سيما مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتسهم الهيئة في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

ويعد «مبنى الشراع»، المبنى الرئيس الجديد للهيئة بمنطقة الجداف في دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وتهدف الهيئة منه إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تبرز التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وتزيد مساحة مبنى «الشراع» على مليوني قدم مربعة، وسيضم المبنى 15 طابقاً إضافة إلى سرداب و5 طوابق للمواقف، وبطاقة استيعابية تصل إلى 5,000 شخص، وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة LEED البلاتينية «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي»، ومعايير نظام «WELL» الذهبي العالمي للمباني الخضراء.

كما سيضم المبنى قاعة للمؤتمرات تتسع لأكثر من 500 شخص، وقاعات تدريب، ومركزاً للابتكار وقاعة للمعارض، وحضانة لأطفال الموظفات، وقاعة رياضية، وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع، لإنتاج أكثر من 4,000 كيلووات.

كما سيتضمن المبنى أكثر من 1,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة، ويبلغ مجمل الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6,500 ميجاوات/ساعة سنوياً.

تصميم

ويحاكي تصميم «مبنى الشراع» المنازل التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية إطلالة المساحات المغلقة على فناء مفتوح، فسيكون الفناء النقطة الرئيسة والمرتكز الأهم للمبنى، وتم استخدام تصميم الشراع لتوفير مناطق مظللة لخفض درجة الحرارة في الفناء المفتوح على الهواء الطلق، كما يمكن الاستفادة من الإنارة الطبيعية من فتحات محددة فيه، ما يقي في الوقت نفسه من حرارة الشمس.

كما يمتاز الفناء بمساحات خضراء ونباتات ضمن بيئة مستدامة، ويجمع الفناء بين مزايا الجلوس في الهواء الطلق وضمن أجواء مغلقة في آن واحد، وسيتيح المبنى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات البيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي، وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية.

ومن المتوقع أن يقل استهلاك المياه في المبنى 50% عن المباني التقليدية، وسيتم ربط المبنى بمحطة مترو الجداف عن طريق جسر، وذلك لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة والإسهام في تقليل البصمة الكربونية.

ويبرز مبنى «الشراع» الدور الريادي لإمارة دبي والهيئة لتحفيز اعتماد أسلوب حياة مستدام، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويتماشى مع رؤية «كهرباء دبي» في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.