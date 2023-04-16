الزراعة العمودية مستقبل الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل دولة الإمارات على تطوير أساليب زراعية حديثة، باعتبارها أحد الحلول لاستدامة الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته، من خلال البحث عن نظم زراعية ذات كفاءة تشغيلية، توفر المحاصيل في كل المواسم، لذلك بدأت مؤخراً في استخدام الزراعة العمودية ودراسة المميزات، التي تقدمها ابتداء من الاحتياجات التشغيلية وكميات الإنتاج ومقارنتها مع الزراعة التقليدية.

وتتميز الزراعة العمودية بالعديد من الامتيازات، منها توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أن هذه المزارع تحتاج إلى مساحات من الأرض أقل لتوفير كمية المحصول المزروع نفسها، وتعتمد الزراعة العمودية على تقنية الزراعة على صوانٍ مكدسة، في بيئة مغلقة ‏ومحكمة.

ويمكن إنشاء تلك المزارع بالقرب من العملاء، ما يقلل من تكاليف النقل ‏والانبعاثات، وإمكانية إنشاء هذا النوع من المزارع بالقرب من الأسواق والمستهلكين داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي.

وتعد مزرعة آيروفارمز AgX، التي تم تدشينها في أبوظبي مؤخراً، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية المكرسة لإجراء الأبحاث العلمية والتطوير.

والتي تمتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم، حيث تركز المزرعة الجديدة على أحدث التطورات للزراعة العمودية الداخلية والابتكار والتكنولوجيا الزراعية.

تحليل كيميائي

كما نجحت في توظيف عدد من الكفاءات المحلية الرئيسية، وتستهدف توظيف أكثر من 60 مهندساً وخبيراً في علوم البستنة في مختبراتها التقنية المتقدمة لإجراء الأبحاث الحسية ودراسات التنميط الظاهري الدقيق، والتحليل الكيميائي للنباتات، وكذلك الأبحاث المرتبطة بالجيل التالي من التصوير والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة.

وستسهم آيروفارمز AgX بدور رئيسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة، ومن المتوقع أن يركز التعاون على تحسين علوم الوراثة النباتية، وتعزيز جودة شتلات أصناف الخضار والفواكه لتصبح أكثر تحملاً لأجواء المنطقة القاسية.

حيث تعد جودة الشتلات عاملاً أساسياً في تكوين المحاصيل ونموها وإنتاجيتها، ومن المنتظر أن تركز الشراكة أيضاً على تقييم واختبار المحاصيل، التي تشهد طلباً استهلاكياً كبيراً مثل الطماطم والفلفل، وسيتم إجراء الدراسات والتجارب على تلك المحاصيل في آيروفارمز AgX.