الزراعة الرقمية.. أصول مستدامة لجودة أعلى وهدر أقل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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يمثل رمضان مناسبة لتعزيز قيم الوسطية والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحفاظ على النعم التي منّ الله تعالى بها علينا، سواء كانت على المستوى الشخصي أو على مستوى الموارد الطبيعية. ومن هذا المنطلق جاءت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عام الاستدامة منسجمة مع هذه المبادئ الإسلامية.



في هذه الزاوية نسلط الضوء على أبرز المساهمات الإبداعية التي تعزّز الاستدامة منهج حياة يصون الموارد الطبيعية للأجيال.

تشكل منصة Farming online أحد أبرز الحلول الرقمية الوطنية، وأول متجر رقمي من نوعه للأمن الغذائي، من شأنه تغيير خريطة الإنتاج الزراعي المحلي، ودفع الاستثمارات والشراكات الدولية في المجالات الزراعية الرقمية إلى آفاق أرحب، من خلال عقود تملك ذكية لأصول رقمية بهدف فتح آفاق جديدة لقطاع الزراعة الإماراتي، فضلاً عن معالجة كميات ضخمة من البيانات التي سيتم إنشاؤها في المراقبة عن بُعد، للتربة والمياه والظروف الميدانية وصحة الثروة الحيوانية والاستهلاك بشكل فعّال.

ومن شأن كل ذلك الإسهام في تحسين سلسلة التوريد وزيادة الإنتاجية والأرباح، ودعم مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف لتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

مؤشرات وطنية تمضي بوتيرة متسارعة تسهم في جوهرها في تحقيق الاستدامة ومنع الهدر، بوصفها قيماً حث عليها الدين الحنيف، حيث تعتبر المنصة تصميماً عالمياً جديداً عبر «الميتافيرس»، حيث تتضمن مراحل العمل الحقيقية للزراعة والحصاد وتربية المواشي بهدف تدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال تطبيقات تتماثل مع عالم الزراعة الحقيقية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المستثمرين والمزارعين، على أن يحصل المستهلكون لاحقاً على المنتجات الغذائية من المزارعين مباشرة، بجودة عالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الهدر.

منافع

وأكد المستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية، مؤسس مجموعة غراسيا، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار التعاون المثمر مع شركة Farming Online، ما سيعود بالنفع على دعم الزراعة المستدامة، ويسهم في تحقيق خمس منافع اقتصادية استثمارية طويلة الأمد، تتمثل في نشر ثقافة الاستثمار الزراعي عالمياً، وإتاحة الفرصة للمستثمرين والأفراد للاستثمار الزراعي والاستثمار الأمثل في الطاقات والكوادر من الشباب ممن لديهم الرغبة في الزراعة.

وتتيح المنصة فرص الاستثمار الزراعي في عالم افتراضي مرتبط بالواقع بما يحقق الكثير من المنافع، فضلاً عن حل مشكلات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء العالمي، والاستفادة من المنتجات التي تمت زراعتها في عمليات صناعية أخرى.

اكتفاء

ويشير الحامد إلى أن مجموعة غراسيا هي الابتكار الأقوى والأول عالمياً الذي يجمع كل أركان الزراعة في باقة شاملة، ليمكّن الجميع من الاستفادة القصوى من الزراعة بمفهومها الحديث، مضيفاً: «في الوقت الذي باتت فيه الزراعة من أكثر الحرف المعول عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الهدر، يكمن المعنى الحقيقي للاستدامة في القدرة البشرية المحترفة لإدارة الأصول والممكنات بصور متعددة تحقق كل ما نتطلع له من قطاع الزراعة بأعلى جودة، هناك العديد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية التي تزيد من النمو الاقتصادي، والتي تعزز بدورها مفاهيم ريادة الأعمال، إذ إن ما قامت به مجموعة غراسيا في الفترات الأخيرة تمثل في كشف الوجه الحقيقي لمفهوم المزرعة المستدامة وحيثياتها وأثرها على الإنسان والبيئة».

وأوضح الحامد أن استخدام أحدث التقنيات التي ابتكرتها مجموعة غراسيا من خلال بناء النظم الزراعية الحديثة أدى دوراً حيوياً في تقليل التكاليف والوقت والجهد وهدر المياه وزيادة الإنتاج بأفضل المعايير.