تويتر يسجّل أكثر من 47 مليون تغريدة متعلّقة برمضان خلال الشهر الفضيل

المصدر: وكالات

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سجّل تويتر أكثر من 47 مليون تغريدة متعلّقة برمضان خلال الشهر المبارك بزيادة نسبتها 31٪ عن الفترة نفسها للعام السابق، الأمر الذي يعكس مكانة تويتر لدى مرتاديه كمنصّة للإطلاع على الأحداث والمستجدات بصورة فوريّة.

ومثل كل عام، يقصد الكثيرون تويتر لمتابعة المحادثات والمواضيع التي تهمهم خلال رمضان والتي تتنوّع بين الإيمانيات والروحانيات والطعام والبرامج الترفيهية والمسلسلات وغيرها.

الدول التي شهدت أكبر عدد من المحادثات المرتبطة برمضان في المنطقة:

1. السعودية

2. مصر

3. الكويت

4. الإمارات

5. عُمان

أكثر الوسوم المرتبطة برمضان تداولاً حول العالم:

1. #رمضان

2. #Ramadan

3. #إفطار

4. #العشر_الأواخر

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، سيظهر للمغردين رمز الهلال عند التغريد بالوسوم التالية خلال فترة العيد:

- #عيد_الفطر

- #عيد_مبارك

- #كل_عام_وأنتم_بخير

- #العيد

- EidalFitr#

- HappyEid#

- EidMubarak#

- Eid#