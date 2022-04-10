حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة في رمضان

المصدر: البيان

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هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية لـ«الإفتاء» على موقع «فيسبوك»، للرد على استفسارات المتابعين.

وقال «فخر»، الأحد، إن الوسيلة تأخذ حكم المقاصد، فعلى سبيل المثال الشرع طلب منا الذكر ولم يحدد وسيلة معينة للذكر فيمكن أن نذكر عن طريق العد على الأصابع أن عن طريق الحصى كما أُثر عن بعض أمهات المؤمنين ويمكن أن استبدل هذا بالسبحة كما نُقل عن سيدنا أبوهريرة وغيره.

وأضاف: «إذن السبحة ما حكمها؟.. المقصود بالسبحة ضبط عدد الذكر وهو ما يطلبه الشرع.. إذًا الوسيلة التي تؤدي لتحقيق المقصد مشروعة لأن ما دام المقصد مستحب تكون الوسيلة مستحبة».

وأوضح: «هذا ما ينطبق على قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة فهي وسيلة للقراءة كأن يقرأ المصلي من ذاكرته أو أن يلقنه أحد، وهذا من ناحية الاستدلال الفقهي المجرد».

وتابع: «أما من ناحية الأثر فقد ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عندها غلام كان يصلي بها قيام الليل ويقرًا من المصحف»، لافتًا إلى أنه لا فرق بين الفرد والنافلة أو في رمضان أو غير رمضان في جواز الاستعانة بالمصحف في قراءة القرآن أثناء الصلاة.