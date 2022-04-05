فعاليات "رمضان في دبي" تجمع العائلات والأصدقاء في تجارب متجددة مع أطيب المأكولات

المصدر: دبي- البيان

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تقدم فعاليات "رمضان في دبي 2022" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من تجارب الطعام في أجواء اجتماعية مميزة.

وتوفر عروض المطاعم دبي الرمضانية ما يناسب أذواق الجميع، تتضمن تجارب جديدة في الخيم الرمضانية والمطاعم المختلفة التي تقدم وجبات الإفطار والسحور، ومبادرات المساهمة بالخير والتبرع بوجبات لكل محتاج،



أفضل تجارب الطعام الرمضانية

تقدم "زوماتو"، التي تدير خدمة توصيل الطعام مع تصنيف المطاعم وأفضل الوجبات طلباً، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، قائمة مقترحات لأفضل 100 تجربة طعام في رمضان هذا العام، ومن بينها وجبات الإفطار؛ الجديدة الذي يفضل تجربتها مثل "ألو بيروت"، "جازيبو"، "سويس بتر"، و"المور اكسبرس"، وأيضا المطاعم التقليدية التي تشمل "بيت المندي"، و"نوراي"، و"سكا كافيه"، و"لقمة". بالإضافة إلى عروض الطلبات لغير الصائمين مثل ذي تشيز كيك فاكتوري في مول الإمارات، وفرزي كافيه في سيتي ووك، تيسورو في خليج الأعمال التجاري، وأوني في فندق شانغريلا دبي، الذي يقع بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

ومن جهتها تقدم منصة Frying Pan Adventures رحلة مع فنون الطهي، مع نصائح خبراء الطعام للعثور على تجارب إفطار فريدة من جميع أنحاء العالم. ويمكن متابعة حساب @fryingpanadventures على إنستغرام للتعرف على أطباق الإفطار المتنوعة من فلسطين، والأردن، والمغرب، وسريلانكا، وإيران، وإثيوبيا، وأوزبكستان.

ويعتبر تناول وجبة الإفطار في "تايم آوت ماركت" حدثًا خاصًا مع فرص التقاط الصور الجميلة في المجلس الرائع عند المدخل، بالإضافة إلى الاستماع لمعزوفات الفنان الشهير محمد شمدين الرائعة من التراث الأصيل. وتمنح النسخة الرمضانية من "إديتورز تيبل" فرصة رائعة للزوار للاستمتاع بوجبات الطعام المقدمة من مطعم الفنر، الذي يتميز بتقديم الوصفات الإماراتية الأصيلة التي تتناقلها الأجيال.

ويوفر موقع Lovin Dubai فرصة رائعة لتواصل الأفراد والمجتمع في رمضان من خلال التبرع بوجبة إفطار واحدة محليا عند استخدام هاشتاغ #ShareAnIftar فقط في حين مشاركة الزوار صور لتجارب الإفطار في المدينة.

وتتميز خيمة سوق المرفأ بكونها المكان المثالي للعائلات خلال شهر رمضان مع فرصة الاستمتاع بإفطار لذيذ، وإطلالة جميلة على الواجهة البحرية، ومنطقة لعب الصغار وعروض مسرحية، وأكثر من 35 كشكا لبيع المنتجات العربية. والخيمة مفتوحة يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 2 صباحًا طوال شهر رمضان حتى 8 مايو.

وتقدم فنادق "إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" مجموعة متميزة من الإفطارات الرمضانية بنكهات مميزة خلال شهر رمضان الكريم والتي تعد بعناية خاصة من قبل طهاة عالميين في المطاعم الأربعة المميزة في منطقة دبي فاستيفال سيتي، والتي تشمل مطعم الزيتون، وسيروكو، وكرم البحر، ومطعم أنيس الواقع على التراس الخارجي المطل على خور دبي للاستمتاع بمشاهدة عروض "تخيل" المذهلة مع الليزر الذي يتغير باستمرار، والضوء والمياه في خور دبي المحيطة بالفستيفال سيتي كل أمسية بعد غروب الشمس. كما وتقدم فنادق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي تجربة مميزة لإفطار وسحور المؤسسات في قاعة الرأس والبراحة مع عروض حصرية من المأكولات العربية والعالمية، ذلك بالإضافة إلى تجربة الإفطار المنزلي من إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، التي يقدمها لزواره والمقيمين فيه، مع مجموعة ممتازة من الأطعمة الشهية ل6 أشخاص.

ويقدم فندق "هيلتون جميرا" و"هيلتون ذا ووك" مزيجاً فريداً من الأطباق العربية المميزة مع خيارات إفطار مختلفة تناسب جميع أفراد الأسرة، بينما يقدم منتجع شاطئ العنوان قائمة خاصة مصممة لتعزيز تجربة المشاركة مع الأصدقاء والعائلة والأحباء في "لي برازيل".

كما يقدم مطعم Mezzerie اللبناني الفاخر في فندق والدورف أستوريا دبي في نخلة جميرا أجواء رمضانية متكاملة مع أشهى المأكولات اللبنانية في بوفيه مفتوح يناسب الجميع.

وأعلنت آي إم جي عالم من المغامرات عن تقديم وجبة إفطار مقابل 75 درهما للفرد، مع استمرار أنشطتها للصغار، مثل ألف ليلة وليلة، والبساط السحري، وتلوين الوجوه، والعروض السحرية، والتقاط الصور مع الشخصيات الكرتونية. استمتع بتجربة مستوحاة من التقاليد البدوية القديمة ووجبة إفطار فاخرة تبدأ مع موعد غروب الشمس حتى الساعة 2 صباحًا في خيمة أمسيات في في كورتيارد ميدان، وتوجه الى والمجلس في مدينة جميرا لتناول الإفطار اللذيذ الذي يتم تقديمه من موعد غروب الشمس حتى الساعة 8:45 مساءً وأيضا السحور حتى 3 صباحا. ويقدم مطعم الحظيرة في منتجع باب الشمس أرقى المأكولات في رمضان إلى جانب الموسيقى الهادئة وعروض الجمال، تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم، وذلك من موعد غروب الشمس حتى الشمس حتى الساعة 10 صباحًا. ويوفر المجلس في أبراج الإمارات جميرا تجربة رائعة تتميز بالضيافة العربية مع مناظر خلابة للمدينة مع أطباق رمضانية محلية. وتعود خيمة أساطير في فندق أتلانتس النخلة هذا العام لتقدم تجربة الإفطار والسحور المميزة مع مجموعة واسعة من أطباق البوفيه كل مساء ، والتي تشمل المأكولات المغربية واللبنانية والفارسية والإماراتية.

وتقدم العديد من الوجهات والمطاعم والفنادق عروض طعام حصرية لشهر رمضان المبارك والتي تشمل "دبي أوبرا"، وإفطار "ذا نيو مون" في لو جورميه غاليري لافاييت، ومطاعم نخيل مول، وبوفيه إفطار في إنتركونتيننتال دبي مارينا ودبي فستيفال سيتي.