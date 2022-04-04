قلب الروائع..مجلس العالم يحيي التقاليد الرمضانية في القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عادت القرية العالمية مجدداً لتقدم تجربة فريدة من نوعها خلال شهر رمضان المبارك مع افتتاحها مجلس العالم، المكان الذي سيمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الاستمتاع بالتجمعات الرمضانية على نحو مميز في قلب الروائع.

وسيكون ضيوف أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، على موعد مع أروع الأمسيات الرمضانية خلال الشهر الفضيل. حيث يوفر مجلس العالم، المكيف في الهواء الطلق، للضيوف أجواء وتجارب مميزة مع خيارات متنوعة من الأطباق والمأكولات لتناول وجبات الإفطار والسحور هذا الموسم، سواء مع قوائم الطعام الاختيارية أو المنتقاة مسبقاً ابتداءً من 180 درهماً إماراتياً فقط. كما سيشهد ضيوف المجلس مجموعة من النشاطات ومن ضمنها العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية كالعود والقانون والناي، بالإضافة إلى العزف على القيثارة لتكريس الأجواء الرمضانية الساحرة على ألحان هذه الآلة الفريدة.

كما ستضفي عروض ألعاب الخفة وفن الخط العربي المزيد من الحيوية على الأجواء المميزة.

سيتمكن الضيوف من حجز طاولاتهم، وحتى ستة أشخاص للطاولة الواحدة، خلال شهر رمضان في مجلس العالم من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية لمدة ساعتين أو لإمضاء أمسية كاملة. وسيستمعون أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار، الذي سيتواجد بجوار مجلس العالم، والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بحلول وقت الإفطار. أما في الوقت المتأخر من الليل، ستصدح أجواء القرية العالمية بصوت المسحراتي وهو يدعو الناس لتناول سحورهم استعداداً ليوم جديد من الصوم.

وسيستضيف المسرح الرئيسي في القرية العالمية أوركسترا أرابيسك التي ستقدم 25 مقطوعة استثنائية تتلاءم مع أجواء الشهر، كما سيتمكن الضيوف حتى تاريخ 10 أبريل الجاري من الاستمتاع بالعروض المائية المذهلة لتجربة غنية بعناصر التشويق مع "العرض الشيق: أبطال المرفأ". كما سيتمكن الضيوف الصغار، في كل ليلة خلال شهر رمضان وأيام العيد، من الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة على مسرح الصغار بالإضافة إلى مجموعة من العروض الهزلية المتنوعة، وعزف البيانو المتجول، وعزف الكلارينيت، وعازفي الكمان المتواجدين عند النافورة وبوابة العالم، والتي تقدم تجربة موسيقية راقية للضيوف.

يُشار إلى أن القرية العالمية ستفتح أبوابها لاستقبال الضيوف خلال الفترة بين 1 أبريل و7 مايو ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى 2 صباحاً كل يوم.

