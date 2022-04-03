تعرّف على أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل المليارات من المسلمين في أنحاء العالم شهر رمضان والذي أتى في ظل انحسار جائحة كورونا، ما يعني مزيداً من الزيارات والتجمعات والمآدب والتزاور، بمزيد من الفرح والسرور.

وتتباين ساعات الإفطار في رمضان في أنحاء العالم، ويحددها موقع الدولة من حيث خطوط الطول والعرض والموقع من خط الاستواء.

أطول ساعة صيام

وتعتبر دولة «فنلندا» الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ ساعات الصيام 23 ساعة و5 دقائق، وبعدها تأتي السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

ويشكل الإسلام نسبة ضئيلة جداً في فنلندا، حيث يبلغ عدد المسلمين تقريباً 100 ألف نسمة، ومع ذلك يحرصون على أداء جميع شعائر الدين، ويعتبرون شهر رمضان فرصة للتكاتف والتعارف والتراحم.

وكما تتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى، تتفاوت أيضاً داخل الدول نفسها، الأكثر من ذلك أن ساكني الأبراج العالية وناطحات السحاب تتباين مواقيت الصيام لديهم بحسب الأدوار التي يقطنون بها.

وتختلف ساعات الصيام في الدول ذات المساحات الشاسعة مثل الجزائر والسودان، كما تختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته.

وتعد دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي الأقصر في عدد ساعات الصيام بين الدول العربية حيث تبلغ 13 ساعة فقط تقريباً.

بالمقابل، يصوم أهالي المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر إضافة إلى العراق فترة تصل إلى 15 ونصف الساعة تصل إلى 16 ساعة بنهاية شهر رمضان.

بينما يصل معدل عدد ساعات الصيام في بقية الدول العربية إلى ما يقرب من 15 ساعة يومياً.

وبالنسبة للدول الإسلامية، تعد أفغانستان الأطول حيث يصل عدد ساعات الصيام في اليوم إلى 17 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول العربية

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة في اليوم، وفيما يأتي جدول يوضح عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

جزر القمر: نحو 13 ساعة.

الصومال: نحو 13ساعة و30 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة.

السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

مصر: نحو 15 ساعة

قطر: نحو 15 ساعة.

السعودية: نحو 15 ساعة.

الإمارات: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

لبنان: نحو 15 ساعة.

الأردن: نحو 15 ساعة.

فلسطين: نحو 15 ساعة.

ليبيا: نحو 15 ساعة.

تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة..

ساعات الصيام الأطول في الدول الإسلامية في رمضان 2022

ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.

يبلغ عدد ساعات الصيام في سنغافورة التي تضم عددا كبيرا من المسلمين نحو 13 ساعة ونصف الساعة.

وفيما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

ماليزيا: نحو 12 ساعة.

سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.

السنغال: نحو 14 ساعة.

تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الهند: نحو 15 ساعة.

باكستان: نحو 16 ساعة

إيران: نحو 16 ساعة.

أفغانستان: نحو17 ساعة.

ساعات الصيام الأقصر في دول العالم في رمضان 2022

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي:

نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة.

تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة.

أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة.

أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة.

جنوب أفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة.

الأرجنتين: 11-12 ساعة.

باراغواي: 11-12 ساعة.