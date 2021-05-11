تحري الهلال تقليد راسخ وقديم

المصدر: (دبي - ياسر موسى)

تحري هلال شهر رمضان تقليد راسخ وقديم، كان الآباء والأجداد يقومون به بمبادرة منهم، ومع عهد الاتحاد وبناء الدولة أنيطت هذه المهمة بلجنة شرعية مؤهلة من علماء الدين. شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر مميز أنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلّم في ليلة القدر، إحدى ليالي العشر الأواخر منه.

ويعتبر في دولة الإمارات شهر الخير، والتقوى، والإحسان. وفي العادة يأتي الإعلان عن شهر رمضان ليغير مظاهر الحياة إلى نمط روحاني، واحتفالي هادئ، مليء بالغبطة والرضا والقبول. وتعم السكينة الأنفس والقلوب، وتسود المرحمة والمحبة بين الناس. وفي الصورة يظهر أعضاء اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان في دولة الإمارات 9 فبراير 1994م.