«كازادورا» تجارة ذكية ومبتكرة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

«نحن من نخلق الفرص».. بهذه العبارة أكد رائد الأعمال أسامة السماك نجاحه في تحقيق حلمه وتأسيس شركة «كازادورا» للتجارة العامة متحدياً جائحة «كوفيد 19»، مستنداً في ذلك إلى الفرص التي وفرتها له دولة الإمارات باعتبارها أرض الإلهام والفرص الفريدة للمستثمرين ورواد الأعمال بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً حديثاً يحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم.

أسامة السماك سرد لـ«البيان» مسيرته قائلا: «منذ أن وطأة قدمي دولة الإمارات وانا أحمل معي أحلام وطموحات تحققت في دولة الإمارات بنجاحتها المتتالية، وإنجازاتها الضخمة منذ تأسيس اتحادها قبل 50 عاماً، واستقرارها الاقتصادي والسياسي، وهو ما جعلها «أرضاً للفرص ومقصداً للمستثمرين ورواد الأعمال».

وأردف: «أردت تحقيق حلمي في مجال التجارة وريادة الأعمال قبل سنوات، ولكني كنت أنتظر الوقت الجيد والفرصة المناسبة، وبالفعل بدأت العمل في إحدى الشركات الكبرى بدولة الإمارات لعدة سنوات، أدركت خلالها أن العمر يمضي ولن أستطيع تحقيق أحلامي وطموحاتي إذا لم اقتنص الفرصة المناسبة، إذ دائما ما أؤمن بأن الإنسان هو من يخلق الفرصة رغم أي ظروف أو تحديات».

وتابع: بعد دراسة أوضاع السوق وإمكانيات الاستثمار، والتسهيلات التي توفرها دولة الإمارات لصغار المستثمرين، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي، أدركت أنه لا وقت للانتظار وبالفعل تواصلت مع أحد أصدقائي الراغبين في العمل الحر والاستثمار وتشاورنا بخصوص تأسيس شركة «كازادورا» وفوجئت بأنه يشاركني نفس الحلم، وبالفعل بدأنا في اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع ونجحنا في الحصول على تمويل للمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف: بعد عامين من تأسيس الشركة في ظروف صعبة بسبب الجائحة، نجحنا في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية التي تخدم أغراضاً في حياتنا اليومية وتتناسب مع جميع المستهلكين بطريقة مبتكرة وذكية.

وواصل: «على الرغم من أن «كازادورا» شركة ناشئة في ظروف صعبة، لكن بفضل التسهيلات والقرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات في خضم الجائحة تمكنا من تخطي الأزمة وحققنا ازدهاراً ونمواً كبيرين في مبيعاتنا، إضافة إلى زيادة قاعدة عملائنا ونقاط البيع وايضا التعاون مع كبرى شركاء العمل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كذلك نجحنا في بدء التصدير إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأكد السماك أن الإمارات ضمن الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل الدولة تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الدولة تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخاصة في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.

وحول نصائحه لروّاد الأعمال والمستثمرين الجدد في الإمارات، يقول السماك: شهدت الفترة الماضية الكشف عن العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للاقتصاد الوطني وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن في الوقت نفسه يقع على عاتق رواد الأعمال مسؤولية تطوير أعمالهم والتجاوب مع المتغيرات الراهنة، واستكشاف الفرص المتميزة ببعض القطاعات لا سيما وأن دولة الإمارات تقدم كل الفرص اللازمة لنجاح أي رائد أعمال مع توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة قانونية متكاملة جعلت من الإمارات وجهة اقتصادية عالمية، ومنظومة تشريعية متميزة مهّدت لنمو ودعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية بما يشمل قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحوكمة الشركات وتعزيز التنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.