المُعلم.. متذوّق الأطعمة يقتحم السوشيال ميديا

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

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يتذوّق المعلم ومنذ الصغر الطعام لقياس طعمه وجودته، إذ تسأله أمه عن الطبخة التي تجهزها، فحال استحسنها فرحت وإن لم تعجبه تصنع طبخة جديدة. أكسب هذا الأمر اليوتيوبر نادر المرابع، الملقب بـ«المُعلم»، حب عالم المطاعم، ليبدأ التخصص في تقديم فيديوهات يقيّم من خلالها الأكلات بطريقة عفوية وكوميدية. قادت المصادفة المرابع إلى عالم السوشيال ميديا، إذ نشر فيديو على مواقع التواصل يتحدث من خلاله عن الشاورما ونكهتها اللذيذة.

قدّم المُعلم الفيديو بطريقة كوميدية، ليتفاجأ في اليوم التالي بتفاعل كبير من المتابعين والمشاهير الذين أعادوا نشر الفيديو، منهم الإعلامي مصطفى الآغا والفنان قصي خولي، ليقرر بعدها المرابع دخول عالم السوشيال ميديا، ويتعلّم فن المونتاج والإخراج ليكون أكثر احترافية في مقاطعه المصوّرة.

إعداد إفطار

أعد المُعلم مع الشيف أسعد من مطعم درج الياسمين، مائدة رمضانية شامية تشمل أطباق الأوزي وشيخ المحشي والفتوش، إذ كان الحديث بينهما شيقاً عن أصل الأكلات وسر تسميتها، وتشاركا سوياً إعداد الإفطار والعادات والتقاليد الشامية في رمضان وأهميته في تجمع العائلة حول مائدة واحدة. يقيّم المُعلم الأكلات على أساس نوعية وجودة المكونات المستخدمة في إعداد الأطباق، والمذاق وطريقة الطهي، واللمسات الخاصة بكل طاهٍ في إعداد الطبق وشكله الخارجي، إذ يعتقد أنّ العين تتذوق أولاً، وأنّ شكل الطعام مهم للغاية. ويشير المعلم، إلى أنّ الملوخية والأوزي هما الوجبتان المفضلتان لديه اللتين تربى عليهما منذ نعومة أظفاره.