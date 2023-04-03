زوزو كهرمانة.. تصميم مجوهرات وتأثير عبر المنصات

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

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اتخذت سيدة الأعمال، زوزو كهرمانة، من عالم تصميم المجوهرات، بوابة لدخول وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تشرح أعمالها بطرق مبسطة تتضمن فنون تصميم المجوهرات الممزوجة بمختلف الثقافات، ووجدت فيديوهاتها صدى واسعاً وتفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين كانوا يتساءلون دائماً وبكثير من الفضول والشغف لكشف أسرار المهنة.

تجيب سيدة الأعمال زوزو على أسئلة المتابعين بأسلوبها الشيق لتصبح مؤثرة على منصات التواصل في مجال صناعة المجوهرات.

أعادت زوزو، إحياء استخدام حجارة الكهرمان المكونة من مواد نباتية تحجرت على الأشجار القديمة منذ أكثر من 50 مليون سنة.

عملت زوزو على دمج حجر الكهرمان في عالم المجوهرات، عبر تصميم أشكال متعددة منه تناسب مختلف الأسواق والأذواق، فضلاً عن عملها على نشر ثقافة الأحجار. تحاول زوزو عبر فيديوهاتها نشر الابتسامة والطاقة الإيجابية، إذ تؤمن أن التفاؤل أهم أسباب النجاح، وأنّ الإنسان باستطاعته التغلّب على كل الصعاب التي تمر به وتحقيق أهدافه بالاجتهاد والصبر والمثابرة.

نثرت زوزو أثناء إعداد الإفطار مع الشيف شفيق في مطعم كشته العراقي في دبي، أجواء المرح، وأعدّت المأكولات العراقية التي تنوّعت بين الدولمة الأكلة الشعبية الشهيرة، تتضمن محاشي مختلفة كمثل البصل وورق العنب والطماطم والباذنجان إلى جانب اللحم، فضلاً عن تحضيرها سمك المسكوف المشوي على الحطب.

تشارك زوزو وصفات الأكلات هي وعائلتها في رمضان قائلة: «لا يوجد أجمل من لمة العائلة على مائدة واحدة في الفطور والسحور نتبادل الحديث سوياً ونتشارك وصفات الأكلات، أتميز عن أفراد عائلتي بإعداد الحلويات، خاصة حلاوة الحليب والتي أطلق عليها أصدقائي حلاوة زوزو فقد أعددتها عبر البث المباشر على حسابي على الانستغرام لأشارك الجمهور وصفاتي في رمضان».