صفية الصايغ.. إبداع في الرياضة والطهي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مارست صفية الصايغ رياضة الدراجات الهوائية في أنحاء الفرجان، بصحبة والدها الذي كان يشجعها على ممارسة كل أنواع الرياضات، مثل السباحة وألعاب القوى، منذ صغرها، إذ التحقت بمنتخب الإمارات للدراجات الهوائية، وهي في الـ 14 من عمرها، لتحصل بعد أقل من شهرين على أول ميدالية ذهبية، في البطولة الخليجية، لتتوالى بعدها الجوائز والميداليات.

بدأت مسيرة صفية، عندما سمعت عن تكوين منتخب الفتيات، فطلبت من والدها الالتحاق به، وكان متخوفاً في البداية من فكرة تمكنها من التوفيق بين الدراسة والرياضة، إلا أنّها وعدته الالتزام بالتوفيق بينهما، وهو ما نجحت في تحقيقه بالفعل، إذ تفوقت في الدراسة، وأبدعت في الرياضة. وعن أكثر البطولات القريبة إلى قلبها، تقول:

«حصولي على الميدالية البرونزية في السباق الفردي، فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة، أما الحدث الثاني، فالبطولة العربية، حينما حصلت على الميدالية الذهبية، وأطمح في الوصول للأولمبياد».

ويبدو أن التفوق لم يكن فقط في الرياضة، وإنما امتد إلى المطبخ، حيث أعدت صفية بصحبة الشيف أحمد أنور بفندق ميلينيوم بليس مردف، سلمون مشوي وأوزي ولقيمات. حاولت صفية مساعدة الشيف في مختلف الأكلات، لتوجه رسالة وتحية لجميع الأمهات قائلة: «كل الشكر والتقدير لكل الأمهات العاملات اللائي يجلسن في المنزل، ويحضرن الإفطار لعائلاتهن، ويقفن ساعات طويلة لإعداد مائدة متنوعة الأصناف، بكل حب وإخلاص، فهن بالفعل بطلات يستحققن التقدير».

وتلفت صفية إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام خلال شهر رمضان، من أجل العيش في نظام صحي جيد، مشيرة إلى حرصها على الرياضة يومياً خلال رمضان. وتفطر صفية يومياً في منزل عمها، الذي يقطن في نفس الشارع، في أجواء عائلية رائعة، تسودها الألفة والمحبة والسعادة.