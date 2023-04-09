التفاهم ومراعاة القيم يصونان الحياة الزوجية

المصدر: دبي - طيب بن قدور

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الزواج رابط متين أقره الشرع الحنيف من أجل السكينة والرحمة واستقرار الزوجين في أسرة واحدة يسودها الحب والتفاهم، وإنجاب الأطفال الذين يتربون في كنف الأبوين وحبهما.

فيما قد يتسبّب عدم مراعاة هذه القيم في العلاقة الزوجية وانحراف قطار الاحترام والتفاهم عن طريقه إلى تحوّل الزوجية إلى عاصفة من التنافر والكراهية.

إثقال كاهل

ومن بين أسباب المنغصات والمهددات للحياة الزوجية، وفق ما يرى د.عبدالرحمن الملا، (أخصائي رئيسي وعظ وإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي)، عدم الاقتصاد في الأمور المالية، وعدم مراعاة الزوجة ظروف زوجها، لا سيما في ترتيبات الزفاف، الذي يكلف غالياً ويثقل كاهل الزوج، ليتحول إلى منغص بعد الزواج من ديون ونقص في الإعالة.

فينقلب إلى تبادل اللوم والتهم بين الزوجين، ما قد يفضي للانفصال في الكثير من الأحيان. وشدد د.الملا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قدرة الزوج على تحمّل هذه التكاليف دون إثقال كاهله.

حب وتفاهم

ونوّه د.الملا بأهمية أن تسود العلاقة الزوجية مشاعر المحبة، وألا يكون الزوج بخيلاً في مشاعره، فيلاطف شريكته بأجمل العبارات التي ترفع من معنوياتها.

مشيراً إلى أن عدم حدوث ذلك قد يفقد الزوجة مشاعر الحنان. وأضاف د.الملا أن المرأة بحكم عاطفتها لا بد لها من جرعة حنان من زوجها حتى يعطيها التوازن النفسي، وأن على الزوج مراعاة هذا الجانب من زوجته من خلال إكرامها، سواء بالكلام أو تقديم الهدايا أو غير ذلك، حتى تبنى الأسرة على الحب والاحترام والتفاهم.