التوافق على التكاليف تحصين لبيت الزوجية

المصدر: دبي - البيان

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الاتفاق في الأمور المالية التي تتعلق بالزفاف من الأشياء الضرورية التي تمنع أي خلاف بين أهل الزوجين فيما بعد.

وفي هذا السياق يشدّد د. إسماعيل البريمي رئيس قسم التوعية الدينية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على ضرورة الاتفاق على هذه الأمور المالي وفق الأعراف السائدة في مجتمع دولة الإمارات، كي لا تترتب على ذلك مشكلات أو اختلافات في وجهات النظر. ويشير البريمي، إلى أهمية الاتفاق على التفصيلات المالية في عقد القران وهي ما تسمى ب«الملكة» قبل إشهار الزواج، لافتاً إلى أن بدء تجهيزات إقامة حفل الزفاف لابد ألا تتعدى 3 أشهر بعد أن يتم فيها الاتفاق على كل شيء، وبعدها يمكن إقامة حفل الزفاف بفترة قليلة بعد عقد القران.

ويتم في هذه الفترة تقديم المهر أو الصداق وفق المتفق عليه بين العائلتين، لتبدأ بعدها تجهيزات حفل الزفاف. ومن المتعارف عليه في مجتمع الإمارات تضافر جهود النساء لتجهيز ملابس العروس وتشمل أثواب المخور والكندورة وهي أنواع من الأزياء الأنيقة التي ترتديها النساء، كما يتم تجهيز الزهبة وتقديمها للعروس، وهي حقائب تضم الذهب والجواهر والملابس والعطور ودهن العود وهي من المتفق عليه لا يقل شأنها عن المهر وتتكون من الحقائب التي تشمل الثياب والعطور والأحذية والذهب والجواهر وفق المتعارف عليه.