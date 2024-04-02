طاحونة من الحجر الرملي في متحف جميرا الأثري

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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أغلب الطواحين القديمة المستخرجة من المواقع الأثرية هي طواحين حجرية، وتعد الطاحونة الصغيرة التي اكتشفت في حفريات موقع جميرا الأثري من الحجر الرملي، وهي من الأنواع المتماسكة، بفضل الحرارة والضغط، ويرجع معنى الطاحونة هنا إلى فعل الطحن، ويقول البعض: الجرش أو الهرس، حسب البذور الملقاة في منتصف الدائرة لطحنها، وتتكون الطاحونة المكتشفة من ثقبين، كلاهما في الأعلى، واحد لتثبيت مقبض خشبي، بينما الثقب الثاني في الوسط، لكي تصب الحبوب والبذور فيه.

تسميات

والمتتبع لسيرة اسم هذه الآلة، فإنها تسمى أيضاً بالرحى في الإمارات ودول الخليج ومعظم الدول العربية، وتتكون من حجرين ضخمين مستديرين، يوضع أحدهما فوق الآخر، وفي الحجر العلوي منها ثقب، ويتم تثبيت الحجر السفلى وتدوير الحجر العلوي، ووضع الحبوب في ثقب الحجر ليتم طحنها بين الحجرين، ويتم تحريكها بيد واحدة، ويرجع استعمالها لزمن ما قبل عصر التكنولوجيا وإدخال الماكينات الحديثة والطواحين الآلية لعملية الطحن.