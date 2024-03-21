فهد الظنحاني: أركز على العبادات وقراءة القرآن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الدولي فهد الظنحاني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، والمتألق مع «السماوي» منذ عدة مواسم، تركيزه على العبادات وقراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى حرصه على الالتزام بالنظام الغذائي والتدريبات اليومية طوال أيام الشهر الفضيل، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية بشكل جيد من أجل مواصلة مباريات كرة القدم برتم عالٍ.

تنظيم

وشدد الظنحاني، على أن التدريبات وخوض المباريات مع الفريق تفرض نظاماً معيناً على لاعب كرة القدم اتباعه، وضرورة تنظيم وقته ما بين التدريبات والعبادات وقضاء الوقت مع الأهل في الأجواء الرمضانية المميزة.

وقال الظنحاني عن يومياته في شهر رمضان: «أسعى للحصول على قدر كاف من النوم خلال الشهر الفضيل ولكن على فترات متقطعة، وأحرص على قضاء أغلب الوقت في شهر رمضان مع الأسرة والعائلة كعادة الجميع، حيث تكثر التجمعات العائلية في الشهر الفضيل».

وأضاف: «اعتدنا كلاعبين لكرة القدم على خوض المباريات والتدريبات والالتزام بنظام معين سواء غذائي أو للنوم في شهر رمضان المبارك، وكلاعب كرة قدم تمتلك العقلية الكروية والرياضية للتعرف على النظام الغذائي والصحي المتوازن، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نخوض فيها غمار الموسم في رمضان، وأصبحنا على علم بكل ما ينفعنا من الناحية البدنية، ولكن بالطبع رمضان شهر روحانيات وعبادات، ولذلك يجب تقسيم الوقت ما بين العمل والعبادات، موضحاً: «أحاول ختم القرآن الكريم مرتين في الشهر الفضيل، وبالطبع الصلاة في المسجد خاصة صلاة التراويح».

وأشار فهد الظنحاني إلى أن الجميع ينتظر الشهر الفضيل لما له من أجواء دينية وروحانية يحرص خلالها على التقرب إلى الله بأداء العبادات، والإكثار من الأدعية والأذكار، إلى جانب تجمعات الأهل والأقارب وصلة الرحم في هذه الأجواء المباركة.