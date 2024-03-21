10 نصائح للحفاظ على صحة المصابين بالأمراض المزمنة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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يتساءل الكثير من المرضى المصابين بأمراض مزمنة عن النصائح التي يجب اتباعها خلال صيام شهر رمضان، كما أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض منهم، منها الإفراط في الأكل والسهر، فهما يقللان من الآثار الإيجابية والفوائد الصحية للصيام، ولا بد من تعظيم منافع الصيام من خلال التنبيه على أهم السلوكيات والممارسات الحياتية والغذائية للصائمين، وذلك بحسب الدكتور معز إسلام فارس أستاذ التربية العلاجية والحميات في قسم التربية العلاجية والحميات بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والذي نصح باتباع أصحاب الأمراض المزمنة 10 سلوكيات يمكنها أن تحافظ على صحتهم خلال فترة الصيام.

موافقة

وأكد أستاذ التربية العلاجية بجامعة الشارقة أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يجب ألا يصوموا إلا بعد أخذ موافقة الطبيب خصوصاً مرضى السكري من النوع الأول والثاني، ومرضى القلب والسرطان، وذلك من أجل تقييم المخاطر، وبعد أخذ الموافقة لا بد لهم من اتباع 10 نصائح وسلوكيات يمكنها أن تحافظ على صحتهم خلال فترة الصيام، ولعل أبرزها: الالتزام بوجبة السحور وتأخيرها حتى يبقى هناك مصدر متجدد من الطاقة خلال ساعات الصوم، واتباع البرنامج الدوائي الجديد، والابتعاد عن المنبهات تدريجياً، والاعتدال عند الإفطار والتدرج فيه، والابتعاد عن الإفراط في الأكل عند المساء، ويجب تجنب جفاف الجسم من وقت بدء الصيام حتى الإفطار، وعدم التعرض لأشعة الشمس التي تؤدي إلى الإرهاق، ومن ثم فقد الجسم لكميات كبيرة من السوائل، وضرورة التحرك أثناء الصيام لعدم تمدد الأوردة والشرايين التي تسبب أمراضاً كثيرة، والابتعاد عن ممارسة الرياضة أثناء ساعات الصيام، وأخيراً تناول وجبة متوازنة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

مخاطر

ولفت إلى أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث لأصحاب المرض المزمن في حال عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، منها حدوث الجفاف للصائم، والتعرض لإصابة الكلى بأضرار بليغة تنتج عنها مضاعفات تضر بصحة الإنسان، واضطراب السكري، ما ينتج عنه خلل في صحة العين والكلى.