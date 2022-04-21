الريحان عشبة الملوك

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

الحبق أو الريحان الملكي أو نبتة القديس يوسف نبات عطري، يعود بالمنفعة في النظام الغذائي وطب الأعشاب وكزيت عطري، تضمنت استعمالاته علاج لدغ الأفاعي ونزلات البرد والتهابات مجاري التنفس وما إلى ذلك، يحتوي الريحان على المغذيات الدقيقة كالكالسيوم وفيتامين كيه، وعدد من مضادات الأكسدة.

والريحان عنصر ضروري لخفض الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، يدعم صحة الكبد كما أفادت دراسة عام 2015، ويحارب السرطان وفق أخرى لعام 2013، كما أنه يحمي البشرة من علامات تقدم السن، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويخفض سكر الدم، ويحفز صحة الدماغ ويحارب الالتهابات عموماً.