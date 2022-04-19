اليانسون النجمي نجم الأطباق والقدرات الشفائية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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اليانسون النجمي بشكله الفريد وطعمه المميز وقدراته الكامنة صحياً، أحد أكثر أنواع التوابل المبتغاة في العالم، ويعتبر الخيار الأمثل لتطبيقاته الطبية وفي الطهي، آتياً من موطنه الأصلي في جنوب شرق آسيا والصين.

يعرف اليانسون النجمي أيضا بالليسوم الحقيقي، ويعد أحد أنواع التوابل ويختلف عن اليانسون الشائع (العادي)، ولقد سمي بهذا الاسم بسبب شكله النجمي، ويتميز بنكهته المميزة كعرق السوس.

يحتوي اليانسون النجمي مستويات عالية من مضادات الأكسدة، إضافة لمركبات ناشطة وأحماض عضوية. ويخفض مخاطر الإصابة بالسرطان، ويعزز صحة البشرة، ويقي من الالتهابات الفطرية، ويعزز صحة الجهاز التنفسي، ويحفز جهاز المناعة مع تحسين عملية الهضم والدورة الدموية، ويساعد في النوم وموازنة الهرمونات. ويستخدم اليانسون النجمي بعدة طرق، مسحوقاً أو كاملاً، في الأطباق المالحة أو الحلويات، وتبرز فعاليته في الحساء والصلصات.

كما أنه يشرب كما الشاي مغلياً كعلاج سريع لدى حالات هضمية وتنفسية ومزاجية. وغالباً ما يعاني المدخنون بعد الإقلاع عن التدخين، لذلك يشير البعض إلى أن اليانسون النجمي يمكن أن يساعد في التخلص من بعض الأمراض الانسحابية التي يعاني منها المدخن خلال فترة الإقلاع.