الأناناس مناعة وصحة وسعادة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فوائد الأناناس لا تخطر على البال، تلك الثمرة الاستوائية التي أثبت العلم منافعها الصحية لما تزخر به من أنزيمات وعناصر مقوية للمناعة والشعر والعظام والبشرة. ويسطع نجم الأناناس كونها ثمرة تعزز عملية الهضم بفضل أنزيم البروميلين الذي يقال إنه يصنع المعجزات للمعدة، ويقلص حدة التهابات القولون.

الأناناس فاكهة استوائية تنتمي لفصيلة البروميلية يقال إن موطنها أمريكا الجنوبية، ويثبت بالدليل العلمي كمّ المنافع الصحية الذي تقدمه للإنسان لاحتوائها على عدد من الأنزيمات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات وتعزز المناعة وتفيد الشعر والبشرة والعظام.

ومن المعروف عن الأناناس قدرته على تعزيز عملية الهضم لاحتوائه على أنزيم البروميلين الذي يقال إنه يصنع المعجزات للمعدة. وقام الباحثون بجامعة ديوك بمعالجة الفئران المصابة بالتهاب القولون بتلك الأنزيمات وأكدوا أن الاستخدام طويل الأمد يقلص حدة الالتهابات بالفعل.

وفي دراسة نشرت عام 2004 في مجلة «Clinical Rheumatology» تبين أن أنزيم البروميلين يساعد المرضى الذي يتناولونه في تخفيف آلام المفاصل بعد ستة أسابيع مقارنةً بمجموعة أخرى تناولت خلال الدراسة مسكنات الألم المعروفة. ويحسن تناول الأناناس بشكل منتظم صحة الجسم والعقل، حيث يرفع معدل السيروتونين لاحتوائه على حمض التريبتوفان الأميني المستخدم في تصنيع أحد أهم الناقلات العصبية المحسنة للمزاج أي السيروتونين. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات التريبتوفان يساعد في علاج حالات الاكتئاب.

ويحتوي الأناناس كذلك على معدل مرتفع من معدن المنغنيز الذي يساعد على منع فقدان كثافة العظام لدى الأشخاص المصابين بترقق العظم. وأظهرت دراسة نشرت عام 2000 في مجلة «Osteoarthritis and Cartilage» العلمية تحسناً لدى المرضى الذين يتناولون مزيجاً من الغلوكوزامين والكوندرويتين والمنغنيز. كما وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2008 رابطاً بين المنغنيز وفقدان كثافة عظام العمود الفقري لدى النساء المصابات بترقق العظم بعد سن اليأس. وقد دلت الأبحاث وفقاً للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية بالولايات المتحدة والتي أجريت على البشر والحيوانات بأن التطبيق الموضعي للبوميلين، الموصوف بالأنزيم الأعجوبة للأناناس، يعتبر مفيداً في المساعدة على عملية شفاء الجلد من الحروق. وبما أن كوباً واحداً من الأناناس يقدم 131 بالمئة من احتياجاتك اليومية من الفيتامين سي، فإنه يشكل مصدراً مهماً لتعزيز المناعة وتشكيل الكولاجين المسؤول عن صحة ومرونة الجلد والمفاصل والعضلات. ولا ننسى أن الأناناس يزخر بمضادات الأكسدة المعروفة بالفلافونيد، وترتبط هذه المركبات بتقليص تأثير عدد من الأمراض المزمنة والحلالات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، لا سيما الربو وأمراض القلب.