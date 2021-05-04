الفراولة قصة حب قديم مع صحة الإنسان

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

محبوبة الصغار والكبار، الفراولة التي تتبدى كخيار شهي للمهتمين بالصحة. تفيد دراسات أمريكية بفائدتها للدماغ، فضلاً عن تأكيد باحثة بجامعة أريزونا أن تناول حصة واحدة من الفراولة في اليوم يحسّن مستويات الكوليسترول لدى البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة. وقد لفت باحثون آخرون إلى وجود علاقة بين استهلاك الفراولة وانخفاض معدل السكر في الدم.

من الفواكه المفضلة لدى المستهلك وقد جعل غناها بمضادات الأكسدة والفيتامين سي على وجه التحديد من الخيارات الأشهر دائماً لدى المهتمين بالصحة، وأشارت سلسلة من الدراسات الحديثة أن للفراولة الكثير من الفوائد الصحية لتقدمها للإنسان، بدءاً بتحسن وظائف الدماغ لتقليص مستويات الالتهابات يمكن لاستهلاك الفراولة أن يترك تأثيراً إيجابياً على الصحة بعدد من الطرق.

وذلك وفقاً لست دراسات تقدمت خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية في الولايات المتحدة 2020. وتبين أن الفراولة مفيدة لقوة الدماغ بحيث أنها غنية بالفلافونويد وإن تناول حصة منها بضع مرات في الأسبوع يرتبط على ما يبدو بتقلص التشابكات الليفية العصبية التي تشكل أولى علامات الإصابة بالزهايمر، بحسب ما ذكر بحث المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو.

وتعزز الفراولة كذلك صحة القلب وتترك تأثيراً إيجابياً على معدلات الكوليسترول، وكشفت دراستان حديثتان تحسناً في مستوى الدهنيات لدى الأشخاص المعرضين بقوة لخطر الإصابة. وتبين أن حصتين ونصفاً من الفراولة في اليوم لمدة أربعة أسابيع تقلصان جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة الصغيرة.

كما ذكرت الدراسة التي قامت بها جامعة نيفادا. وأشارت دراسة أخرى إلى وجود تحسينات كبيرة في مستويات الكوليسترول عموماً حتى لدى الذين يستهلكون كميات أقل من الفاكهة. وأشارت الدكتورة آن سكولاس راي من جامعة أريزونا بالقول: «تشير النتائج بين أيدينا إلى أن حصة واحدة من الفراولة في اليوم قد تحسن مستويات الكوليسترول لدى البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة».

وكشفت ثلاث دراسات بحثت في فائدة الفراولة على النبيت الجرثومي المعوي، عن نتائج مهمة. ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن الاستهلاك المطول اليومي للفراولة يعدل في النبيت الجرثومي المعوي علماً عن انعكاس النتائج بعد عودة المشاركين لنظام غذائي خالٍ من الفاكهة.

ويتمتع النظام الغذائي الذي يعتمد على الفراولة بانتظام بالقدرة على تقليص معدل الالتهابات في القولون وتعزيز صحة الأمعاء وفق بحث لمعهد إلينوي للتكنولوجيا. إضافةً للتأثيرات على صحة الأمعاء، أشارت دراسة ثالثة إلى اتصال محتمل بين القلب والأمعاء يمكن أن يستفيد من استهلاك الفراولة.

وكشف باحثون من جامعة كاليفورنيا بدايفيس ارتباط تناول الفراولة بارتفاع هائل في معدلات البكتيريا التي تساعد على تعزيز صحة القلب.

وكشفت دراسة أخرى لجامعة كاليفورنيا بدايفيس إلى علاقة بين استهلاك الفراولة وانخفاض معدل السكر في الدم، وبينت تحليلات أولية بأن البالغين المصابين بخطر التعرض لأمراض القلب بقوة يختبرون تناقصاً في معدلات السكر في دم الصائم بعد استهلاك ما يعادل ثلاث حصص من الفراولة في اليوم.