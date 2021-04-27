الهندباء مخزن الصحة والعافية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

الهندباء البرية يمكن إضافتها للسلطة كإحدى الورقيات، أو طحن جذورها وخبزها واستخدامها بديلاً للقهوة، وهي بطيف مغذيات وعناصر تجعلها غذاءً جيداً للمصابين بالسكري، كما أنها مخففة للإمساك وتساعد بطريقة ما على إنقاص الوزن. كما ودللت الدراسات على حفاظ الهندباء على صحة الجهاز الهضمي للإنسان.

الهندباء البرية التي تعرف أيضاً بجذور السريس والشيكوريا مليئة بالفوائد الصحية والقدرة على شفاء العديد من الأمراض. وهي تزرع لأوراقها المستخدمة في السلطة وجذورها التي تطحن وتخبز وتستخدم كبديل للقهوة كما تعدّ من العناصر المضافة للطعام.

وتعتبر أوراق الهندباء وفقاً لموقع «هيلث بينيفيتس تايمز» مصدراً هائلاً للزنك ومركب النياسين والثيامين أو فيتامين «ب1»، إضافة إلى الألياف الغذائية وفيتامينات سي، وإيه وبي 6 وإي، وفيتامين ب2، وحمض البانتوثينيك (بي 5) وحمض الفوليك، والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس.

وعلى الرغم من أن أوراق الهندباء جميعاً قابلة للأكل إلا أن القلب هو المفضل، وهو مليء بالنكهة ويمكن أن يكون مائلاً للمرارة قليلاً. ويساعد تناول الهندباء نيئاً على تعزيز مقاومة الأنسولين وهو غذاء جيد للمصابين بالسكري.

وتعتبر الهندباء مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية التي تمنع الدهون الموجود في الأطعمة المستهلكة من الامتصاص داخل الأمعاء بما يساعد بطريقة غير مباشرة على خسارة الوزن. وتمنع الألياف تلك حصول الإمساك ويساعد الأنسولين أي الفروكتان الغذائي في حالات مثل الإسهال والسكري غير المعتمد على الأنسولين.

وتساعد أوراق الهندباء على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لما تملكه من نشاط بروبايوتيكي أو المعينات الحيوية. ويرفع مستوى التخمر في القناة الهضمية مما يساهم في تعزيز النبيت الجرثومي المعوي الصحي، وبالتالي منع تكون سرطان القولون. وتعتبر الخصائص المضادة للبكتيريا فعّالة في محاربة عدد من البكتيريا الضارة بما يجعله مصدراً مهماً في تقوية المناعة. ويساهم في التخفيف من الالتهابات سيما التهابات الجلد وتستخدم مركباته لتعزيز إنتاج عصارة المرارة وزيادة الشهية ومنع الحمل.

ويعمل الإينولين أو عديدات السكرايد على تقليص معدلات الكوليسترول الذي يعتبر المسبب الأساسي لالتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم كونه يحجب تدفق الدم. وتحتوي الهندباء كذلك على فينولات نباتية التي خضعت للعديد من الدراسات بوصفها مانعة للخثار ومضادة لاضطرابات النظم. وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في قهوة الهندباء يمكن أن تعزز توازن الدم والبلازما في الجسم بما يقلل من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.