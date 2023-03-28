يد الأمل تعيد الابتسامة للطفلة مشكاة الجنة

المصدر: دبي- وفاء السويدي

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كانت ترمق بعينيها البريئتين الأطفال يمرحون وبأيديهم يصفِّقون ويلهون ولكن الطفلة مشكاة الجنة ذات 7 سنوات تتسمر تنظر إليهم، لأن كف ذراعها اليمنى مبتورة.

هذه الطفلة تريد أن تشارك الأطفال مرحهم ولكنها لم تستطع إلى ذلك سبيلاً فتحوّل حرمانها من الكف إلى ألمٍ لازمها في طفولتها، لاسيما أنها لم تسلم من تنمّر بعض صديقاتها، هذا الألم الذي لازمها خلال تلك الفترة سرعان ما تحول إلى أمل صنعته أيادي الخير عندما رأت حالتها عبر مؤسسة الجليلة فسارعت الخطا لتلملم جراحها.

الطفلة مشكاة الجنة صنعت لها كفّ عوضتها عن يدها المفقودة وعن آلام الحرمان من مشاركة الأطفال بهجتهم لتعود إلى ابتسامة مفقودة، لا تعرف حدوداً للمرح.