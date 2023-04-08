متحف الشندغة.. بيت الإيمان والحياة (10)

المصدر: دبي- ريم الكمالي

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يمثل «متحف الشندغة» حالة فريدة في عالم المتاحف، إذ هو في الواقع يمثل 22 متحفاً في واحد، وهذه المتاحف الداخلية، التي يطلق عليها بيوت الشندغة تجعل من «متحف الشندغة» حياً متحفياً متكاملاً.

ومن اللافت أن كل بيت- متحف من هذه البيوت يتخصص بعنوان من عناوين الحياة في دبي، ويعرض جانباً من جوانب تراثها الثري، ويعرف بتقاليد الحياة والعمل والتجارة والصناعات المحلية، بطريقة فريدة.

يلقي «بيت الإيمان والحياة» نظرة على المعاني الإنسانية والاجتماعية الجميلة، التي يعبق بها التراث الإسلامي الإماراتي، وكيف أنها تحيط بكل مجريات حياة الناس وأنشطتهم، وهم يرعون أسرهم أو يزاولون أعمالهم أو يتفاعلون مع العالم.

كما يعرض شكل المجتمع المحلي، الذي يعلي قيم الإسلام وتعاليمه، وما أسهمت به من تشكيل ملامح هوية مدينة دبي، وكيف بقي الإسلام بمثابة المرجعية والمحور الرئيسي، الذي ترتكز الثقافة المحلية.

ويروي «بيت الإيمان والحياة»، من خلال الصور والصوت والكتب والذاكرة، قصة التفاعل بين الإسلام وحياة المدينة وأهلها، وكيف أسهمت العقيدة في ترسيخ الروابط بين أفراد المجتمع وتعزيز تماسكه، عن طريق النشاطات والممارسات اليومية، التي كانت شاهداً على تجذر هذه الأسس في التصور الإسلامي، كالتسامح والتعايش مع الثقافات المتنوعة في صيغة، تتناغم مع روح الحياة المعاصرة.

يوضح «بيت الإيمان والحياة» أيضاً الإيمان الشخصي، وتأثر النسيج الاجتماعي لمدينة دبي بقصص شخصيات وأحداث تاريخية مستوحاة من تعاليم الإسلام، وكيف تأثرت نشاطاتهم وممارساتهم واحتفالاتهم اليومية ومناسباتهم الخاصة بذلك، وتفاعلهم مع عقيدتهم وإيمانهم.

ويجد زائر «بيت الإيمان والحياة» كيف تبرز المظاهر الإسلامية في الحياة المحلية، وتتجلى مع مظاهر مثل الإيمان والحرص دور المساجد وما فيها من تفاصيل يومية، تبرز من خلال الأذان ومقتضيات الوضوء والصلاة، إلى صوم شهر رمضان والأعياد، وطرق التطيب.

هذا بالإضافة إلى تفاعل المدينة وأهلها مع موسم الحج والاحتفال بالحجاج، إلى جانب الكثير من الممارسات الدينية، التي أصبحت جزءاً من العادات والتقاليد، وكيف ربطت هذه نسيج المجتمع بنظام الاقتصاد والقضاء، وأسهمت في تقدم المدينة وتطورها.

هناك في «بيت الإيمان والحياة» يجد الزائر صوراً لمباني دبي القديمة ذات الطابع الإسلامي، الذي يظهر في جماليات البيت التقليدي وتقاسيمه، وما فيه عناصر إسلامية ذات طبيعة روحية، وهو الطابع، الذي لا يزال حياً على الرغم من التغييرات، التي طرأت عليه، نتيجة تطور المجتمع في دبي.

ويزخر «بيت الإيمان والحياة» بشواهد على الحياة في دبي، من حيث التعليم والمعرفة والمدارس القديمة فيها، وتعريفاً بالمرتكزات التي استندت إليها هذه البدايات، إلى جانب التعريف بثقافة الطفل في المدينة قديماً.

الجدير بالذكر أن «بيت الإيمان والحياة» المخصص لعرض شامل لتاريخ الإيمان والحياة في دبي هو في الأساس بيت للشيخة موزة بنت سعيد آل مكتوم، تم تشييده حول فناء كبير، ويتألف من طابقين، وله مدخلان، وأصبح بعد وفاتها مجلساً يجتمع الأهالي فيه، لمشاركة الآراء والأفكار، وذلك في الفترة من الخمسينيات إلى التسعينيات.