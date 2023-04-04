متحف الشندغة.. «بيت العطور» رحلة مع عبير التراث "6"

المصدر: دبي - ريم الكمالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمثل «متحف الشندغة» حالة فريدة في عالم المتاحف، إذ هو في الواقع يمثل 22 متحفاً في واحد. وهذه المتاحف الداخلية، التي يطلق عليها بيوت الشندغة، تجعل من «متحف الشندغة» حياً متحفياً متكاملاً. ومن اللافت أن كل بيت - متحف، يتخصص بعنوان من عناوين الحياة في دبي، ويعرض جانباً من جوانب تراثها الثري، ويعرف بتقاليد الحياة والعمل والتجارة والصناعات المحلية، بطريقة فريدة.



يأخذ «بيت النشأة»، في «متحف الشندغة»، الزائر إلى عقود الوراء، ليعيش تاريخ المكان وسيرورة تشكله وتكونه، ومحطات احتضانه للإنسان وأنشطته الحيوية، ويضيء على الدور التحفيزي الذي أداه المكان في حياة المجتمع المحلي.



و«النشأة» تبدأ من الشندغة، على بعد خطوات من خور دبي وفي الأحياء الواقعة في محيطه، تنقلها وتعبر عنها رحلة تفاعلية تبين الثراء الثقافي والتجاري الذي اتسم به الخور عبر تاريخه، وتنوع موارده الطبيعية.

يتعرف الزائر في «بيت النشأة» إلى معلومات جوهرية توضح لماذا استقر الناس في المنطقة، وكيف أصبح خور دبي مركزاً مهماً للتجارة العالمية؛ ويوضح بأدوات تقنية متقدمة الحدث الأهم الذي شهده المكان ويتمثل في توسعة الخور، ودخول الكهرباء كما يقدم صورة عن شكل المباني الأولى بدبي، مع عرض لخرائط التجارة في المنطقة، واستعراض وافٍ لنشأة الإمارة وكيف كانت في بداياتها، وكيف أصبحت منفذاً بحرياً مهماً للتجارة مع العالم.

أفلام قصيرة

أما في وسط فناء «بيت النشأة»، يجد الزائر مجسماً أبيض أنيقاً لدبي مع الخور، يعرض تفصيلات المكان بكامل الدقة، بينما ثمة كاميرات حول هذا المجسم، تحمل كل واحدة منها عنواناً منفصلاً.

وبمجرد الضغط باليد، يوضح فيلم قصير جداً، تصل مدته إلى عشر ثوانٍ، كيفية وصول التيار الكهربائي إلى دبي، وأعداد المساجد والمدارس، وتاريخ بلدية دبي وكيف نشأت في عام 1954، وكيف أن هذه المؤسسة حسنت نوع حياة السكان. كما تتيح الكاميرات عرضاً لتاريخ بنك دبي الوطني الذي أسس في عام 1963، بوصفه أول بنك إماراتي، وكيف أصبح موضعاً لثقة السكان.

وفي الجانب الاقتصادي، يعرض «بيت النشأة»، بالأفلام القصيرة جداً، تاريخ ميناء راشد منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي، وافتتاحه الرسمي عام 1972 ويقدم معلومات وافية عن دوره في تسهيل عمليات التجارة.

وتشمل سلسلة الأفلام القصيرة، التي يمكن أن يشاهدها زائر «بيت النشأة»، أفلاماً عن المجلس الذي كان يعقد فيه الحاكم اجتماعاته مع التجار والمسؤولين وعامة الناس وعن مشروع تعميق الخور الذي أسهم في تنظيفه وتوسيعه وتحديد أبعاده وكذلك عن حصن الفهيدي الذي تم إنشاؤه في عام 1797 ويعد أقدم مبنى بدبي، كما يمكن التعرف إلى تاريخ الأسواق وجسر المكتوم وغيرهما.

ويحتوي «بيت النشأة» على قاعة سينمائية، بأبعاد ثلاثية، تعرض فيلماً باللغتين العربية والإنجليزية، يصور نشأة دبي بتفصيل ممتع.