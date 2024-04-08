دعاء ختم القرآن الكريم

المصدر: البيان

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يتسابق المسلمون في شهر رمضان المبارك إلى ختم القرآن الكريم وخاصة في خواتيم الشهر الفضيل.

ولا يوجد نص صريح وثابت فيما يخص دعاء ختم القرآن، وورد عن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع أهل بيته بعد ختم القرآن، ويدعو الله عز وجل بمجموعة من الأدعية الشاملة لأمور الدين والدنيا.

كما أنه لم يرد ترديد دعاء بعينه، جاء من بين أدعية ختم القرآن، دعاء يقرب العبد من ربه، وقيل عن الرسول عندما ختم القرآن الكريم.

وكان أنس بن مالك – رضي الله عنه – إذا ختم القرآن جمع أهله وولده . وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره. وورد عن الحكم قال: أرسل مجاهد وعبده بن أبي لبابة قالا أنا أرسلنا إليك أنا نريد أن نختم القرآن وكان يقال إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن فلما فرغوا من ختم القرآن دعوا بدعوات».

ومن هذه الأدعية ما يلي:

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجةً يا رب العالمين، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية ومَرَدًّا غيرَ مخزي ولا فاضح.

اللهم اني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، خير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم اني أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والسلامةَ من كل إثم، والغنيمةَ من كل بِرّ، والفوزَ بالجنة، والنجاة من النَار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلِّها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدعْ لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرَّجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم لك الحمد على ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. وعلمتنا الحكمة والقرآن. وأعنتنا على ختم القرآن.

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك. بنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك. عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. ونور صدورنا. وجلاء أحزاننا. وذهاب همومنا وغمومنا. وسائقنا إلى رضوانك وجنتك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله. ويحرم حرامه. ويعمل بمحكمه. ويؤمن بمتشابهه. ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء. ولأبصارنا جلاء. ولأسقامنا دواء. ولذنوبنا ممحصا. وعن النار مخلصا. وعن غضبك ومقتك ساترا وحجابا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. ونجنا من النار بالقرآن. وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم ألبسنا به الحلل. وأسكنا به الظلل. وأسبغ علينا به النعم. وادفع به عنا النقم. واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين. وعند النعماء من الشاكرين. وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين. فشغلته بالدنيا عن الدين. فأصبح من النادمين. وفي الآخرة من الخاسرين.

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. الذي أعليت مكانه. وأيدت سلطانه. وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما. وأفصحها كلاما. وأبينها حلالا وحراما. محكم البيان. ظاهر البرهان. محروس من الزيادة والنقصان. فيه وعد ووعيد. وتخويف وتهديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

اللهم اجعلنا لكتابك من التالين. وبتلاوته من المنتفعين. وإلى لذيذ خطابه مستمعين. ولأوامره ونواهيه خاضعين. وعند ختمه من الفائزين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا قائدا إلى الخيرات. وطريقنا إلى بلوغ أعلى المراتب والمقامات. ووسيلتنا إلى بلوغ الأمنيات. برحمتك يا أرحم الراحمين".



اللهم ذكرنا منه ما نُسِّينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته.

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.

اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا ممحِّصاً، وعن النيران مخلِّصاً.

اللهم اجعله شفيعاً لنا، وحجة لنا لا حجة علينا.

اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار.

اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى.

اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام ، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم.

اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا، يا حي يا قيوم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نَفَّسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا قصمته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين.

اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين.

اللهم قد ختمنا كتابك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك.

اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وأن تعتق رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا رحمن .

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك.

اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً.

اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور.

اللهم يَمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم، مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً .

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا، والفتن والرزايا.

اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لالتزام طريق التوبة النصوح.

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابنا، ورقاب آبائنا، وأمهاتنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وأقاربنا، وذوي أرحامنا، ومن له حق علينا، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك، اللهم اعتق رقابنا جميعاً من النار.

اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك.

اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ومن قيامه السهر والتعب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.