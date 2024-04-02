زكاة الدين المقسط

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عندي أموال تبلغ النصاب، وعلي ديون مؤجلة أدفع عنها أقساطاً شهرية عند حسابي للزكاة المفروضة، هل أخصم كامل الديون، وأخرج زكاة عن الفائض؟ أم أخصم قسط الشهر فقط وأخرج الزكاة عن الفائض؟

الجواب وبالله التوفيق:

الديون عليك فهي على نوعين: أحدهما: حل الأجل والمطلوب دفعها دفعة واحدة ووافق تاريخ الدفع تاريخ إخراج الزكاة فيخصم من مجموع مالك فتزكي مما بقي إن بلغ النصاب وإلا فلا. وإن حل الأجل والمطلوب دفعها بالأقساط فيخصم من مجموع مالك قدر القسط الذي ستدفعه فقط ثم تزكي ما بقي. وثانيهما: لم يحل الأجل فلا يخصم وعليك أن تزكي عن جميع أموالك.