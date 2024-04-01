اختلاف نية المأموم والإمام في الصلاة

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وردنا السؤال التالي:

إذا حضرت المسجد وقت العشاء ولم أصل المغرب، وأدركت الركعة الأولى ما يجب أن أفعل؟

الجواب : الأولى أن تبدأ صلاة المغرب منفرداً، فإذا صليت المغرب، لحقت بالإمام في العشاء إن أدركته، فهذا هو الذي عليه الجمهور. ويجوز عند الشافعية أن تدخل مع الإمام في صلاة العشاء، ثم تقضي المغرب، لأن وقتها فات، والترتيب عندهم مستحب، لا واجب. كما يجوز عندهم أيضاً أن تدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام بعد سجود الركعة الثالثة تجلس وتنتظره جالساً حتى تسلم معه، أو تنوي مفارقة الإمام وتكمل صلاتك وتسلم.