تركيب الرموش في المناسبات

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يقول السائل:

هل يجوز تركيب الرموش في الأعراس والمناسبات؟

الجواب، وبالله التوفيق:

تركيب الرموش الاصطناعية، محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منعه وعدّه من الوصل، ومنهم من تساهل فيه ورخص للمرأة وجعله من باب الزينة، وقصر الوصل على شعر الرأس دون غيره. ولا مانع من الأخذ بقول من أجاز من باب التيسير، للزينة المباحة للزوج وأمام النساء. والاحتياط:

هو الابتعاد عن تركيب الرموش الاصطناعية، لعدم خلوها من ضرر على شعر الجفن. كما يجب نزعها قبل الوضوء أو الغسل الواجب، لأن الماء لا يصل إلى الأشفار والأجفان في الوضوء والغسل بسبب وجود المادة اللاصقة للرموش.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي