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يقول السائل: ما وقت صلاة الضحى؟

الجواب، وبالله التوفيق:

«صلاة الأوابين أو الضحى، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «يُصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى».

ويدخل وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس بحوالي ربع ساعة، إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.

والأفضل أداؤها في منتصف النهار، وهو ما يسمى بالضحوة الكبرى».