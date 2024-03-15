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يقول السائل:

هل سجدة التلاوة سجدة واحدة؟ وهل يجب قول: سبحان ربي الأعلى قبل الدعاء؟ وما الدعاء الذي يقال في السجود؟

الجواب، وبالله التوفيق:

سجدة التلاوة سجدة واحدة، ويسن التسبيح فيها كالسجود، ويستحب أن يقال في السجود: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين» و«اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود» رواهما الحاكم وصححهما.

ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا». قال في الأصل: ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز.

وسجود السهو سجدتان، ويسبح فيهما كالسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويقول عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (أما الركوع فعظموا الرب) (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) أي (حري أن يستجاب لكم).

وهذا يعم جميع أنواع السجود. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضاً في السجود والركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). ويقول فيهما: سبوح قدوس رب الملائكة والروح والله تعالى أعلم

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي