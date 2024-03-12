تغيير النية.. أثناء صلاة التهجد قام أحدهم بتحويل نيته إلى صلاة شفع ووتر

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تغيير النية



ويقول سائل آخر:



أثناء صلاة التهجد قام أحدهم بتحويل نيته إلى صلاة شفع ووتر. أو إلى أي صلاة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق:

مازال متهجداً ولم يخرج ولم ينتقل إلى صلاة أخرى، فإن الشرط للخروج من صلاة إلى صلاة أخرى التلفظ بالتكبير مع النية القلبية، وهذا عند الحنفية كذلك في الفتاوى الهندية والشامية، خلافاً للشافعية فإنه يصير منتقلاً من التهجد إلى الشفع والوتر بناء على أن الصلاة القبلية من سنة الوتر ومقدمته.

والله تعالى أعلم