قضاء الصلوات الفائتة.. كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلوات؟

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يقول السائل:



كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلوات؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب وبالله التوفيق:

أولاً: على من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى.

ثانياً: عليه أن يشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب، فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» (أبو داود في سننه)، وذلك لكي يحوز فضيلة الوقت وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

وله أن يقضي عدداً مما فاته من الصلوات في يوم واحد وفي أي وقت شاء من ليل أو نهار والله المستعان. والله تعالى أعلم.



