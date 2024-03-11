ما حكم الإفطار على الأذان الخطأ ؟

المصدر: دبي - البيان

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الإفطار على الأذان «الخطأ»

ويقول سائل آخر:

لو سمع صائم أذان المغرب من احدى المحطات الاذاعية وأفطر، ثم بعد دقائق قليلة سمع الأذان الحقيقي، ماذا عليه أن يفعل؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن من أفطر ظاناً دخول وقت المغرب عملاً باجتهاد أو تقليداً لخبر عدل فبان خطؤه وجب عليه القضاء؛ لأنه أفطر في نهار رمضان ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه والأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتحرى الغروب حتى لا يفطر إلا عن يقين. وأذان الإذاعة و الراديو لا يفيد العلم اليقيني، إذ العلم اليقيني لا يفيده إلا الخبر المتواتر المستند إلى حسّ أو مشاهدة أو كلام الله الذي لا يحتمل التأويل أو مشاهدة الشخص نفسه، كما هو معلوم من مظانه في علوم الحديث والأصول. والله تعالى أعلم.