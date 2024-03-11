المصدر: دبي - البيان

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النية في الصوم

يقول السائل:

ما حكم النية في صوم رمضان وهل تجب لصيام كل يوم من أيام الشهر، وهل يجب تبييتها؟

الجواب:

يرى جمهور الفقهاء أنه يجب أن ينوي الشخص لكل يوم نية ليلاً، والمقصود بالنية العزم على صيام اليوم التالي، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له».

وقال مالك وأحمد: «إذا نوى صوم جميع الشهر في أول ليلة منه أجزأه لجميعه»، وقال أبو حنيفة: «صوم شهر رمضان يصح بنية من النهار قبل الزوال»، والأحوط تبييت النية لكل يوم.