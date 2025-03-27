40 ألف رحلة بـ 11.2 مليون مقعد للناقلات الوطنية خلال رمضان

جدولت الناقلات الوطنية - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران - نحو 39.88 ألف رحلة خلال شهر رمضان المبارك تضم نحو 11.2 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

بيانات

وأظهرت البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن طيران الإمارات جدولت خلال شهر مارس الجاري 15.16 ألف رحلة مقارنة بـ14.14 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام 2024 بنمو 7.21 %، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 9794 رحلة في مارس 2024 إلى 9836 رحلة في شهر مارس الجاري، بزيادة 0.4%.

وكشفت بيانات المؤسسة الدولية أن عدد الرحلات المجدولة لشركة الاتحاد للطيران خلال شهر مارس الجاري ارتفع بنسبة 19.3% ليصل إلى 8086 رحلة مقارنة بـ6774 رحلة في مارس 2024، فيما زاد عدد رحلات العربية للطيران المجدولة بنسبة 6.2 % ليصل إلى 6801 رحلة في مارس الجاري مقارنة بـ6406 رحلات في الفترة نفسها من العام 2024.

ويأتي ارتفاع عدد رحلات الناقلات الوطنية خلال شهر رمضان على عكس التوقعات خلال هذه الفترة من كل عام، بدعم من الطلب المرتفع على وجهات مصر، والهند، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والفلبين، ولبنان، والمغرب، ونيبال.

وأظهرت تحليلات «ويجو» أن عمليات البحث عن الرحلات الدولية من الإمارات سجلت زيادة بنسبة 32.45% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس إقبالاً متزايداً على السفر خلال الشهر الفضيل.

وترافق هذا النمو في الاهتمام بالسفر مع ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران، حيث سجلت أسعار الرحلات إلى 9 من أصل 10 وجهات رمضانية شائعة على ويجو ارتفاعاً سنوياً بنسب متفاوتة، وتصدرت مصر (+42.29%) ولبنان (+40.94%) قائمة الزيادات الأكبر.

وتعيد شركات الطيران خلال هذه الفترة من كل عام جدولة رحلاتها للاستفادة من السعة المقعدية المتوفرة بأحسن طريقة ممكنة من خلال إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب.

زيادة

وتعمل شركات الطيران سنوياً على زيادة عدد الرحلات إلى السعودية خلال شهر رمضان لتلبية الطلب المرتفع إلى الوجهات السعودية في ظل ارتفاع الطلب من المعتمرين. وتساعد رحلات الطيران الإضافية التي تشغلها الناقلات الوطنية على توفير سفر مريح لأعداد أكبر من المعتمرين خلال هذا الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من كافة أنحاء العالم على أداء مناسك العمرة.