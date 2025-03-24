عروض رمضان تنعش مبيعات السيارات في الإمارات

أكد مديرو شركات سيارات في الإمارات أن العروض التي تطلقها الشركات والوكالات المختلفة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعمل على انتعاش المبيعات. وقالوا لـ «البيان» إن شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للمهتمين بالشراء، خصوصاً في ظل طرح العديد من الوكالات والشركات الكثير من المزايا الحصرية التي تساعد العملاء على اتخاذ قرار أسهل بالشراء خلال هذا الشهر.

عروض ومزايا

وقال سليمان الزبن، رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»: نحرص على مواكبة روح الشهر، من خلال طرح عروض مالية مرنة ومزايا حصرية تتيح للعملاء امتلاك سياراتهم المفضلة بسهولة وراحة أكبر، وتوفر لهم خدمات مميزة، سواء في عملية البيع أو خدمات ما بعد البيع ذات القيمة المضافة، وهو ما يسهم في انتعاش المبيعات بشكل كبير في رمضان.

وأوضح أن «جينيسيس الإمارات» توفر خيارات تمويل بفائدة تبلغ 0.99 % فقط لمدة 5 سنوات على طُرز مختارة.

تمويل بلا فوائد

وأعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عروضها التي تقدمها احتفاءً بروح العطاء خلال شهر رمضان المبارك، ومنها تمويل من دون فوائد (0 %) لمدة 5 سنوات، وضمان نيسان لمدة 5 سنوات.

وتقدم الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو عروضاً وتخفيضات استثنائية لفترة محدودة. وتقدم الشركة حلولاً مميزة لامتلاك سيارة فولفو من خلال عروض تمويل تصل إلى 5 سنوات من دون فوائد ومن دون دفعة مقدمة على جميع الطرز.

وقود لعامين

كذلك أعلنت «الحبتور للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الإمارات، عن عروضها الحصرية للعملاء على سيارات ميتسوبيشي، التي تشتهر باعتماديتها العالية والقيمة، التي تتيحها للعملاء على مستوى الدولة، حيث تهدف هذه العروض الحصرية إلى توفير تجارب استثنائية لكل الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، خلال شهر رمضان. وتقدم الشركة ضمن هذا العرض الحصري الهادف، بالإضافة إلى إتاحة تجارب قيادة استثنائية، وقوداً مجانياً لما يصل إلى عامين.

وأعلنت «الحبتور للسيارات»، الموزع الحصري لشركة «جاك موتورز» في الإمارات، عن عرضها المميز على سيارات «جاك»، والذي يشمل وقوداً مجانياً لعام كامل، كما تتيح باقة من المزايا الحصرية عند شراء سيارة من علامة جاك. وقال نسيب نصار، مدير التسويق في «الحبتور للسيارات»: نعتبر شهر رمضان فرصتنا للتعبير عن امتناننا العميق لعملائنا، من خلال طرح عروض حصرية، تضمن لهم تحقيق المرونة المالية والقيمة الإضافية، وجعل تجربة امتلاك السيارة أكثر سهولة من أي وقت مضى، من حيث الأسعار وسلاسة التجربة.