شركات تجارة السلع والمشروبات الأكثر ترخيصاً مع مطلع رمضان

تصدرت تراخيص شركات تجارة السلع بمقدمتها السلع الغذائية، إلى جانب وحدات الأطعمة والمشروبات الصغيرة لائحة أنشطة الأعمال الأكثر ترخيصاً في الفترة المنقضية من العام الجاري 2025 قبيل شهر رمضان، ويرى مختصون في قطاع الأعمال بأن تلك الفئات من الشركات الصغيرة، ولا سيما المتخصصة في التجارة والمحال الغذائية الصغيرة دائماً مرتبطة بمواسم الطلب عليها وزيادة الاستهلاك على السلع الغذائية، ولا سيما الموسم الرمضاني ومع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال رمضان، تستفيد المشاريع الصغيرة من عوامل عدة تجعل دخول السوق أكثر سهولة ونجاحاً.

وأشاروا إلى أن تلك المشاريع صغيرة الحجم تستفيد بشكل مباشر من المرونة التي تتمتع بها بيئة الأعمال المحلية من حيث سهولة الممارسة وتقلص متطلبات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال. وبلغ عدد التراخيص الجديدة في تلك الأنشطة أكثر من 1600 ترخيص جديد وفق مؤشرات التراخيص الجديدة المدرجة عبر وزارة الاقتصاد متضمنة في طياتها كافة أنواع التجارة الاعتيادية والرقمية محال المشروبات بأنواعها.

مشاريع

وأرجع كبير المحللين الاقتصاديين في «إيفست» أحمد أسامة، نشاط تأسيس مشاريع التجارة، ولا سيما قطاع السلع الغذائية إلى جانب وحدات الأطعمة والمشروبات قبيل رمضان إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد إنفاق الأسر على المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة، ويعد الموسم فرصة لتعزيز المبيعات وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين خلال هذا الموسم، ما يسهم في نمو هذه المشاريع واستدامتها.

نمو

وأوضح أن إمارة دبي على وجه الخصوص تشهد نمواً في تلك التراخيص تطلعاً للاستفادة من الطلب، والذي تجسد بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة تصل إلى 40 % مع بداية شهر رمضان، مدفوعة بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

مرونة

وتابع أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع تستفيد من مرونة وسهولة تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، حيث توفر الجهات المختصة إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص التجارية مع العديد من الحوافز للمشاريع الصغيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسجيل السريع للتراخيص التجارية، وإمكانية تأسيس أعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مقر فعلي، فعلى سبيل المثال يمكن لرواد الأعمال الحصول على رخصة تجارة المواد الغذائية في دبي من خلال خطوات واضحة تشمل تحديد نوع النشاط التجاري، اختيار منطقة العمل، تسجيل الاسم التجاري، والتقديم للحصول على الموافقات اللازمة.