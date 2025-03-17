الأرز واللحوم أكثر السلع استهلاكاً في رمضان

يأتي شهر رمضان، فيأتي معه الخير كله، تزدحم الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التسوق بالمشترين، الذين شدتهم الحملات التسويقية والعروض، حيث تبلغ التخفيضات أحياناً 50% من أسعار بعض السلع والمنتجات، في محاولة من هذه المنافذ لمنافسة منصات البيع الإلكترونية.

وأكدت «تعاونية الاتحاد»، أن شهر رمضان يعتبر من الأشهر التي تنعش أسواق تجارة التجزئة بشكل عام، حيث إن الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التسوق تشهد إقبالاً ملحوظاً طوال أيامه، بسبب الحملات التي تطلقها منافذ البيع، ويتوقع في كل عام نمو في حجم المبيعات كما هو معتاد في هذا الشهر، كما أن اختلاف الحملات التسويقية الخاصة برمضان بين منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية يرفع من شدة المنافسة والمبيعات.

وبينت أن هناك 5 سلع تعد الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان، وتعد من أساسيات أي بيت، وهي الأرز، ومنتجات القمح، واللحوم والدواجن، والأغذية المعلبة، والمشروبات. وأما أكثر المشروبات استهلاكاً فهي «العصائر المحلاة، والعصائر الطبيعية».

وأما عن التخفيضات على السلع في شهر رمضان هذا العام، فبينت «التعاونية» أن هناك حملات ترويجية على مدار العام وبالأخص خلال شهر رمضان، تخصصها معظم منافذ البيع، وتهدف من خلالها إلى تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر، خصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي يتسم بكثرة الإنفاق على الاحتياجات اليومية، سواء من المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث تتماشى هذه الحملات مع أهداف الدولة الاقتصادية في توفير المنتجات لجميع أفراد المجتمع ولمختلف الثقافات بأسعار تنافسية ومخفضة.

وتركز الحملات الترويجية لشهر رمضان هذا العام على دعم فئات المجتمع والمتسوقين من خلال التخفيضات التي خصصت لأهم السلع الاستهلاكية الأساسية في الشهر الكريم، فضلاً عن الخصومات التي تشمل أكثر من 5000 منتج وتتضمن تخفيضات تصل نسبتها إلى 60 % على مجموعة واسعة من السلع المختلفة والمختارة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، والمنتجات غير الغذائية التي يحتاج إليها الأفراد والأسر في شهر رمضان المبارك.

وخلال الأيام الماضية أعلن الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، إطلاق 8 حملات ترويجية خلال شهر مارس الجاري، تشمل تخفيضات على 3000 سلعة غذائية وغير غذائية مختارة، إضافة إلى منتجات أخرى تم خفض وتثبيت أسعارها للحد من التضخم، مضيفاً إن هذه العروض تأتي تزامناً مع حملات شهر رمضان المبارك، حيث تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 65 %، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية للتعاونية، التي تهدف إلى إسعاد المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأوضح أن من المنتجات والسلع التي تشملها العروض: الخضروات والفواكه، والعصائر، والمياه، ومنتجات الألبان، واللحوم، والحلويات، والبهارات، والأرز، والزيت، وذلك ضمن خطة تسويقية معدة بعناية بما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات التعاونية السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين.